L'Etat promet d'investir 110 millions d'euros pour les hôpitaux de la Drôme

C'est "le plus grand plan d'investissement pour les hôpitaux de l'histoire de notre pays" a dit Olivier Véran ce vendredi lors de la présentation des sommes que l'Etat va engager pour les établissements de soins en Auvergne-Rhône-Alpes. Le montant ardéchois avait déjà été dévoilé par le ministre des comptes publics Olivier Dussopt lundi au Cheylard, en l'occurrence 58 millions d'euros pour le département. Dans la Drôme, le montant s'élève à un peu plus de 110 millions d'euros.

65 millions pour éponger les dettes

Plus de la moitié de ces aides de l'Etat dans la Drôme, 65 millions, serviront à restaurer les capacités financières des hôpitaux, c'est-à-dire à les désendetter. Il y a par exemple 800.000 euros pour l'hôpital de Crest, 3,2 millions pour celui de Buis-les-Baronnies et des sommes bien plus conséquentes pour les gros hôpitaux : 13 millions à Romans, 15 à Montélimar et le maximum, 25 millions de reprise de dette pour le centre hospitalier de Valence.

A Valence, l'Etat ajoute 10 millions de plus pour les travaux du nouveau plateau technique. Un bloc opératoire de 16 salles dont la mise en service est prévu dans 3 ans et demi. Et c'est à Die que l'Etat investit le plus. 15 millions supplémentaires pour la reconstruction de l'hôpital.