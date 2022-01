L'état psychologique des tourangeaux se dégrade, selon des médecins généralistes en Indre-et-Loire

Ils ne voient pas les cas de Covid les plus graves, mais ce sont eux qui ont la vision la plus large de la crise sanitaire, les médecins généralistes qui voient chaque jour l'ensemble de la population confrontée à cette situation depuis près de deux ans. En Indre-et-Loire, ceux que nous avons contactés nous ont fait remonter un bilan pas fameux, celui de l'état psychologique de leurs patients. Un état qui se dégrade, et qui ne touche plus seulement les plus fragiles.

J'ai vu une augmentation des prescriptions d'antidépresseurs

C'est ce que constate le docteur Clément Fazelli. Il exerce à la Membrolle-sur-Choisille. "Au niveau de ma patientèle, il y a une recrudescence des syndromes anxio-dépressifs. Les patients qui étaient déjà dans des états psychologiques difficiles s'aggravent. Et ceux qui ne l'étaient pas ont tendance à le devenir. J'ai vu une augmentation des prescriptions d'antidépresseurs ou de benzodiazépines (anxiolytiques) assez nette depuis le début de la crise du Covid.

Un syndrome qui touche toutes les classes d'âge

Beaucoup de ses patients ne vont pas très bien. Notamment les plus jeunes, de 15 à 25 ans. "Quand vous entreprenez des études, vous avez un plan, un schéma dans la tête pour l'avenir. Et quand c'est remis en cause par une crise sanitaire dont on ne voit pas la fin, eh bien ça remet en question tout votre schéma de vie que vous aviez construit". Mais cette crise qui joue sur les rapports sociaux touche aussi ses patients plus âgés. "Ne pas prendre leur petit enfant dans les bras parce qu'ils ont peur du virus, ça, psychologiquement, c'est très compliqué à vivre".

De la déprime aux idées noires

Dans son cabinet, cela va de la déprime aux idées noires, jusqu'aux tentatives de suicides. Il lui est arrivé plus d'une fois d'adresser des patients aux urgences psychiatriques de Trousseau, faute de trouver une place chez un psychiatre libéral à Tours. Tout cela, il le sait, ne sera pas sans impact sur la santé physique. "Quand on ne va pas bien psychologiquement, on se nourrit moins bien, on fait moins de sport, on a tendance à laisser sa santé se dégrader. Donc, le psychologique va avoir un impact sur la santé physique des gens".

A Semblançay, son confrère le docteur Jean-Michel Mathieu constate plutôt une grande lassitude parmi ses patients. Il a espoir que cela ne dure pas, à certaines conditions. "Les gens ont une bonne résilience. Le problème, c'est le renouvellement des consignes et des règles nouvelles qui s'accumulent et qui se répètent rapidement. Ils n'ont pas le temps de s'adapter". Ce qui fait que cette lassitude, a minima, touche même maintenant ceux qui ne présentaient pas de fragilité particulière avant la crise.

Selon le vice-président du Conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire, le docteur Christophe Géniès, ces syndromes anxio-dépressifs sont majorés depuis la quatrième vague de l'automne dernier. Lui évoque un "désarroi indéniable".