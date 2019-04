À Châteauroux, une campagne d'information pour lutter contre la prolifération du moustique tigre

Châteauroux, France

Le moustique tigre est bel et bien présent dans nos départements berrichons : l'Indre est en alerte rouge tandis que le Cher semble un peu plus épargné mais reste malgré tout en vigilance orange. C'est ce qu'indique une carte réactualisée du site Vigilance moustique. Le petit insecte est reconnaissable à ses rayures noires et blanches. Dès que les températures augmentent un peu, il fait son retour."J'en ai tué un il y a quelques jours et je l'ai pris en photo", témoigne Michelle, qui vit à Châteauroux. "C'est affreux. C'est très désagréable au point de vue des piqûres, des démangeaisons. Ça forme des plaques sur le corps", précise-t-elle.

Des gestes à adopter pour éviter la prolifération

Le moustique tigre peut transmettre des maladies comme la dengue ou le chikungunya. Pour lutter contre sa prolifération, il faut impérativement éviter les eaux stagnantes. Il faut vider les coupelles des pots de fleurs, vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans les gouttières... Des consignes à rappeler aux habitants. Une brochure d'information a donc été distribuée dans des boîtes aux lettres par Châteauroux Métropole.

"Ce n'est pas très rassurant mais ça m'a permis d'être plus sensibilisé", témoigne Éric. "Je fais vraiment attention maintenant. Mon bac de récupération d'eau de pluie est étanche, comme ça les moustiques ne peuvent pas venir", souligne ce Castelroussin.

Des conseils pour éviter la prolifération du moustique tigre © Radio France - Jérôme Collin

André est très vigilant. Il suit à la lettre toutes les consignes. Et pourtant, il reste de nombreux moustiques tigres. Il vit à côté du cimetière Saint-Denis, où il y a souvent de l'eau stagnante, en raison de l'arrosage des fleurs sur les tombes. _"_Le soir, c'est l'invasion ! C'est désagréable, on est obligés de mettre des manches longues pour ne pas se faire piquer", déplore ce Castelroussin.

Dès que vous apercevez un moustique tigre, il faut le signaler sur une plateforme en ligne du ministère de la Santé.