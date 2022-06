L'été s'annonce très, très compliqué dans les hôpitaux de la Mayenne

Comment va se passer l'été dans les hôpitaux mayennais ? C'est la question qui angoisse le personnel hospitalier mais aussi les habitants du département. Les services des urgences des trois hôpitaux mayennais risquent d'ailleurs de fermer en même temps pendant 15 jours au mois d'août. Sébastien Lardeux, infirmier au Centre Hospitalier du Nord Mayenne et secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière, était l'invité de France Bleu Mayenne ce jeudi matin.

France Bleu Mayenne : Cet été, on sait comment vont fonctionner les hôpitaux en Mayenne?

Sébastien Lardeux : "Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'année dernière, à peu près à la même époque, j'étais déjà dans vos studios pour expliquer que la situation estivale était très compliquée, qu'on fermait de nombreux lits par manque d'effectifs. Et bien ça va être bien pire cette année. Donc je ne sais pas ce qu'on a fait, ce qu'ont fait les tutelles dernièrement. En tout cas rien puisque effectivement les urgences ferment régulièrement et ils pourraient tous fermer dans le département quinze jours, au mois d'août. On ne sait pas si on va pouvoir les maintenir les quinze jours en même temps, les trois établissements, donc c'est gravissime. Alors c'est pour en tête trouver des solutions. Mais vous avez aussi les services de psychiatrie qu'on va fermer cet été. Donc la situation ne s'est pas du tout améliorée et on a eu en une année aucune réponse de la part des tutelles et du gouvernement sur cette situation. Et on a l'impression que maintenant le gouvernement se réveille et en juin, il va se passer quelque chose dans les hôpitaux. Mais ça fait longtemps qu'on alerte

FBM : La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a fait des annonces pour éviter ce qu'elle appelle "la catastrophe" avec la possibilité aux élèves infirmiers, aides soignants qui finissent leur formation d'exercer sans attendre leur diplôme. Les heures supplémentaires seront également payées double. Sauf que ça, c'est un effet d'annonce parce que cela existe déjà ?

SL : "Bien sûr, ça fait depuis le début de l'année que les heures supplémentaires sont payées. La catastrophe, on la connaît déjà, elle est déjà là. C'est une annonce avant les élections apparemment. Cela ne règle pas le problème de fond de l'hôpital public. Et puis il faut rappeler que faire des heures supplémentaires ça veut dire amputer, sacrifier ses jours de repos. Vu les conditions de travail, les soignants ont besoin de leurs jours de repos."

FBM : D'après vous, est-ce que des patients pourraient mourir cet été dans les hôpitaux mayennais, par manque de personnel ?

SL : "Il y a un risque de toute façon, puisque on n'arrive pas à maintenir complètement les services d'urgence, on n'arrive pas à maintenir l'ensemble des services d'hospitalisation comme on les maintenait auparavant. Donc oui, bien sûr, il y a un risque. Après, je ne vais pas le souhaiter en tout cas. Mais on n'a pas réglé le problème de fond de l'hôpital public. Et les hôpitaux mayennais non plus. "

FBM : Les hôpitaux mayennais sont à Paris pour tenter de recruter du personnel. Vous pensez que cela va marcher ou que c'est un pansement sur une jambe de bois?

SL : "Mais il faut régler le problème de l'attractivité des métiers de l'hôpital public. Je ne suis pas sur en faisant des jobs dating, on va le faire. Juste pour rappeler que la Fédération hospitalière de France explique qu'il manque 6800 infirmières dans les Pays de la Loire. L'Agence régionale de santé augmente le nombre de places dans les écoles de 350. Il va falloir 20 ans pour rattraper le retard. Il y a quand même des choses à faire autre que faire des jobs dating et de faire de la concurrence entre les établissements. Il faut créer des postes, former des soignants massivement, les embaucher massivement et les rémunérer correctement. Et là, on réglera le problème de l'hôpital. En tout cas sur l'attractivité des métiers de soignants."