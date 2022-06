L'été sous haute tension des urgences de l'hôpital de Sélestat

Malgré une campagne de recrutement sans relâche, le service des urgences de l'hôpital de Sélestat s'apprête à passer un été sous tension. L'établissement fait face -comme de nombreux autres- à un manque chronique de médecins urgentistes. Au cours des journées d'été les plus chargées, il devra accueillir plus d'une centaine de patients.

La possibilité de fermetures ponctuelles

"On a fait appel massivement à de l'intérim, à tous nos collègues hospitaliers des services de médecine, détaille la cheffe du services des urgences de Sélestat, Dr Carine Pailler-Pradeau. Forts de ça, nous avons réussi à rendre à peu près conformes les plannings jusqu'à fin juillet, si aucun grain de sable ne se glisse dans les rouages".

Malgré ces efforts engagés depuis plusieurs mois, les urgences de Sélestat manquent de praticiens pour la période du 15 août. "Pour que les urgences fonctionnent, il faut qu'il y ait toujours un urgentiste de garde, 24 heures sur 24", précise le Dr Pailler-Pradeau. En présence d'un tel "grain de sable", le service pourrait alors basculer en "mode dégradé". "Cela veut dire qu'à un moment donné, 18h, 22h, minuit, selon les effectifs, il faudra fermer les urgences". En cas de fermeture ponctuelle des urgences de Sélestat, les patients seront renvoyés vers Colmar ou Strasbourg.

Une situation qui n'a rien d'inédit mais que la crise du Covid, épuisante pour le personnel, est venue aggraver. Il manque l'équivalent de quatre médecins urgentistes à plein temps pour garantir le fonctionnement correct et pérenne du service des urgences de Sélestat. La pénurie généralisée de médecins urgentistes constitue une équation impossible à résoudre pour la cheffe du service. "Je n'ai quasiment pas de candidats, déplore Carine Pailler-Pradeau. ll me faut des candidats urgentistes et malheureusement, ces médecins là n'existent pas. Si ils existent, il travaillent déjà quelque part et si ils viennent travailler à Sélestat, ils manqueront dans l'établissement d'où ils partent".

Pour consolider les services d'urgence "dès cet été" , Emmanuel Macron a annoncé "une mission d'un mois pour faire la vérité des prix sur le sujet des soins non programmés". Cette mission est confiée à François Braun, chef des urgences du CHR Metz-Thionville et président de Samu-Urgences de France. "Aucun d'entre nous n'a la formule magique. Il n'y a pas assez d'urgentistes qui sont formés chaque année, même pas pour couvrir les départs à la retraite. Sur les dernières années, le nombre de passages aux urgences a explosé. Il faut former des médecins et des urgentistes, c'est une donnée que l'on connaît depuis des années et des décennies. La mission flash ne changera strictement rien à cet état de fait", tance le Dr Pailler-Pradeau.