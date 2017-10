L'Euthyrox n'est pas encore arrivé dans les Pyrénées-Atlantiques

L'Euthyrox, qui reprend l'ancienne formule du Levothyrox devait arriver lundi en pharmacie. Mais chez nous, la livraison a pris du retard.

En France, trois millions de malades de la thyroïde prennent quotidiennement du Levothyrox, et des milliers d'entre eux ont signalé des effets secondaires depuis le changement de formule fin mars. Un autre médicament, le L-Thyroxin Henning, produit par Sanofi, devrait arriver sur le marché. En attendant, l'agence nationale de sécurité du médicament a annoncé la semaine dernière avoir commandé 130 000 boites d'Euthyrox en Allemagne. Mais elle ne sont pas encore arrivée chez nous.

Moins de 6 boites par pharmacie

Et pourtant, les patients les réclament explique Pierre Béguerie, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens : "ils veulent même qu'on leur en mette de côté, mais ça c'est absolument impossible puisque de toute façon c'est à la discrétion du médecin, qui va prescrire ou non l'Euthyrox. Pour l'instant nous n'avons pas d'Euthyrox dans les Pyrénées-Atlantiques, tout du moins nos grossistes n'en ont pas aujourd'hui. Et les quantités délivrées sont pour une durée limité, puisqu'on a récupéré 130 000 boites. Quand vous reportez ça au nombre d'officines en France, soit 22 000, il y aura peu de boite dans chaque officine. Le problème, c'est aussi qu'on ne va avoir du Levothyrox que pour deux à trois mois, donc c'est reculer pour mieux sauter. Le problème se reposera plus tard, avec le retour à la nouvelle formule ou à une autre, mise en place par le laboratoire Sanofi, le L-Thyroxin Henning, qui sera calqué sur l'ancienne formule. Mais là on n'a pas de date de mise à disposition".

Si vous avez besoin de ce traitement, attention, l'ordonnance doit avoir été établie après le 14 septembre, et elle doit absolument mentionner l'Euthyrox, le pharmacien ne peut pas substituer le nouveau médicament à l'ancien.