L'évolution de l'épidémie de la covid se stabilisent dans le Vaucluse autour d'un plateau toujours trop haut

Le nombre de décès reste toujours élevé en Vaucluse avec un taux d'incidence non consolidé pour la semaine écoulée à 130 pour 100 000 habitants ( un chiffre qui de plus n'intègre pas les résultats des tests antigéniques réalisés par les pharmacies et professionnels de santé).

Un plateau sanitaire haut signifie que la moyenne tourne autour de plus de 770 cas positifs détectés par semaine, avec une stabilisation sans baisse notable dans le département . Le dernier pointage du nombre de personnes hospitalisées pour la maladie stagne donc : 298 personnes étaient hospitalisées en ce début de semaine dont 17 en réanimation ou soins intensifs sur tout le département ( 179 en hospitalisation conventionnelle et 102 en soins de suite et réadaptation) .

Une situation qui reste fragile dans l'attente des annonces du premier ministre pour le personnel soignant au centre hospitalier d'Avignon qui a vécu il y a à peine trois semaine le pic de l'épidémie. Le département aura été l'un des dix départements les plus touchés de la seconde vague avec un pic du nombre de personnes hospitalisées pour Covid le 17 novembre soit ce jour là 526 personnes concernées.

Une reprise encore partielle des opérations déprogrammées lors du pic de l'épidémie à l'hôpital d'Avignon

Au centre hospitalier d'Avignon si l'amélioration se fait sentir le nombre de patients atteints est toujours élevé mais le nombre de lits de réanimation a pu être revu à la baisse. "Au total on est monté à 35 lits de réanimation, explique le directeur Jean-Noël Jacques, au plus fort de la crise il y a un peu plus de quinze jours. Depuis dix jours on a fermé cinq lits installés en salle de réveil au sein du bloc opératoire. La situation nous le permettait et c'était aussi pour redonner un potentiel d'opérations plus fort puisqu'on avait dû descendre à seulement quatre salles d'opération sur douze pour ensuite _remonter à huit avec la fermeture des lits en salle de réveil_.

Aujourd'hui on fonctionne donc sur _30 lits de réanimation et 8 salles de bloc opératoire_. On espère retrouver notre pleine capacité d'opération en janvier. Reste que le nombre de malades hospitalisés ne descend plus actuellement, entre 25 et 28 patients et en réanimation si on a pu diminuer les soins de façon significative on a toujours en huit et dix patients covid. "

La covid n'est pas derrière nous, on est toujours en plein milieu de cet épisode de crise - Jean-Noël Jacques, directeur du centre hospitalier d'Avignon

L'inquiétude du directeur de l'hôpital d'Avignon est quand même palpable avec ce qui va se passer pendant les vacances de fin d'année. De plus au moment où ce jeudi le gouvernement va dévoiler sa stratégie en tenant compte d'un bilan sanitaire encore préoccupant et supérieur au nombre de malades escomptés à l'issue de ce second confinement. "C'est pour cela, conclut Jean-Noël Jacques, qu'on ne peut qu'inviter comme tous les personnels qui travaillent à l'hôpital et tous les soignants, inviter tout le monde a être très vigilant, très rigoureux en cette fin d'année en se disant que que la covid n'est pas derrière nous, qu'on est toujours en plein milieu de cet épisode de crise."

456 décès sont à déplorer depuis le tout début de l'épidémie en Vaucluse, dont 359 (+31) en hôpital et 97 (+10) en Ehpad. Cela représente 41 décès de plus en une seule semaine ce début décembre , soit autant que la semaine précédente.

45 clusters sont toujours actuellement en cours d’investigation dans le département par l’Agence régionale de santé PACA.mais