L'ex députée Martine Wonner, figure des covido-sceptiques, devant le conseil de l'ordre des médecins

Près de deux cents personnes se sont réunies ce vendredi devant le conseil régional de l'ordre des médecins à Nancy. Elles sont venues soutenir l'ex-députée du Bas-Rhin Martine Wonner . Cette psychiatre de formation est poursuivie par l'ordre des médecins et le collectif No Fake Med . Et cela pour plusieurs déclarations polémiques tenues pendant l'épidémie de Covid.

ⓘ Publicité

L'ancienne élue avait notamment affirmé que le masque "ne servait strictement à rien" et que les vaccins contre le Covid pouvaient déclencher "des fausses couches", de "multiples cancers" et transmettre "le sida". Elle avait aussi participé au documentaire complotiste sur la crise sanitaire intitulé « Hold Up ».

A Nancy, les défenseurs de Martine Wonner sont en tout cas venus dénoncerce qu'ils considèrent comme une injustice. Francis par exemple, avait enfilé son costume de bagnard, un masque de Martine Wonner sur le nez, et un gros boulet autour de la cheville. "On veut museler les sachants" dit-il. "Madame Wonner est une femme formidable. Je compatis à la cause de madame Wonner" expliquait aussi une autre militante. "Elle a fait son devoir d'élue, de médecin, d'alerter sur les mensonges qui étaient diffusés" affirmait de son côté un ex infirmier strasbourgeois.

Une manifestante venue soutenir Martine Wonner © Radio France - Marie Roussel

A son arrivée devant le conseil de l'ordre des médecins, Martine Wonner a en tout cas eu droit à une véritable haie d'honneur. Marseillaises, accolades et slogans hurlés à plein poumon. "Martine on lâche rien". L'ex députée a pris son temps avant de rentrer dans la salle d'audience.

Mais à l'intérieur, autre ambiance. Le conseil de l'ordre et l'association No Fake Med reprochent à la psychiatre d'avoir relayé de fausses informations, des protocoles de soins sur le Covid sans fondement scientifique. Notamment en faisant la promotion de l'hydroxychloroquine sur son compte Twitter ou en participant à des rassemblements contre le port du masque.

"Les déclarations publiques de médecins et de médecins qui en plus sont parlementaires sont de nature à impressionner le public potentiel des patients. Le message de l'association No Fake Med est de dire que "nous médecins" nous devons êtres prudents dans nos déclarations. No Fake Med considère qu'un médecin doit s'interdire absolument ce type de déclarations parce que cela va contre son serment " explique maître Jean-François Segard, l'avocat du collectif de plaignants.

Immunité parlementaire ?

Pour les plaignants l'immunité parlementaire de Martine Wonner ne pouvait par ailleurs pas s'appliquer pour ces propos tenus en dehors de l'hémicycle, l'ex députée se réclamant alors de sa qualité de médecin.

La défense elle soutient que Martine Wonner s'exprimait bien en tant que députée car elle n'exerçait alors plus depuis son élection en 2017. Devant ses pairs, la psychiatre a nié toute faute de déontologie médicale. "Avec le recul, aujourd'hui, tous les jours, nous avons des révélations sur la gestion Covid. Et aujourd'hui pour certains points de ce que j'ai dit, ils auraient mieux fait de m'écouter" affirme Martine Wonner à France Bleu Alsace. L'ex députée ajoute qu'elle bénéficiait en plus bien de l'immunité parlementaire.

"Tout l'enjeu était de comprendre pourquoi j'étais convoquée devant une chambre ordinale alors que pendant mon mandat je me suis exprimée quel que soit l'endroit, à l'Assemblée ou en manifestation en tant que parlementaire avec mon écharpe. on ne voit pas bien pourquoi un député serait sanctionné devant une chambre ordinale" dit-elle.

L'ex parlementaire risque une sanction allant de l'avertissement à la radiation. Le conseil régional de l'ordre des médecins a mis sa décision en délibéré au 25 novembre. Si elle était sanctionnée, Martine Wonner prévient déjà qu'elle ferait appel.