L'hélicoptère du SAMU 87 au ralenti : "C'est une mise en danger de la population"

L'hélicoptère du Samu de la Haute-Vienne va encore tourner au ralenti jusqu'à mercredi, en raison de l'absence d'un pilote depuis jeudi dernier. Il est en arrêt maladie et la société qui sous-traite les vols de cet hélicoptère n'a pas réussi à lui trouver un remplaçant. Elle a donc du réduire ses prestations et renoncer encore aux vols pour cette nuit de lundi à mardi, ainsi que pour les journées de mardi et mercredi.

Une situation vivement critiquée par les syndicats

Les syndicats de personnels de santé sont scandalisés par cette situation. "Je trouve ça déplorable, c'est une mise en danger de la population" réagit Florence Metge, secrétaire générale de la CGT au CHU de Limoges. "C'est une offre de soins qui n'est pas assurée par notre SAMU, parce qu'on a une société qui gère le transport aérien qui ne met pas les moyens pour remplacer un pilote en arrêt maladie."

La syndicaliste rappelle qu'il y a déjà eu "des soucis" avec ce prestataire lorsqu'il a remporté l'appel d'offre, "avec au départ des vols qui ne se faisaient pas de nuit parce que les hélicoptères n'étaient pas équipés d'éclairage." Selon elle, le choix de cette société n'a pas été suffisamment réfléchi et se serait basé uniquement sur ses tarifs. "On n'a pas regardé ce qu'elle était capable d'assurer. J'espère que le CHU en tirera les leçons et que lorsqu'il y aura un nouvel appel d'offre, on ne fera pas appel à cette société" conclut Florence Metge