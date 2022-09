L'Hérault est-il bien pourvu en services de soins palliatifs ?

La question de la légalisation de l'euthanasie et du droit de mourir dans la dignité reviennent dans le début public depuis ce mardi 13 septembre et la publication d'un avis du Comité national consultatif d'éthique, qui juge possible "une aide active à mourir" strictement encadrée. Emmanuel Macron a annoncé dans la foulée que la convention citoyenne sur la fin de vie sera lancée en octobre prochain. Parmi les recommandations du Comité d'éthique : le renforcement des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs, vu "la modestie des moyens engagés" jusqu'alors et "la persistance des inégalités d'accès", selon les territoires et les structures. Qu'en est-il dans l'Hérault ?

Rappelons d'abord ce que sont les soins palliatifs. Selon la définition de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs, il s'agit "des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle".

Un patient héraultais a accès à tous les types de structures possibles. Mais pour ça il devra se rendre dans l'une des trois plus grandes villes du département : Montpellier Béziers ou Sète. Pour être traité dans une unité de soins palliatifs (USP), un service uniquement dédié à cela, pas beaucoup de choix : soit l'hôpital Saint-Eloi à Montpellier, où six lits sont recensés, ou la clinique médicale du Mas de Rochet à Castelnau le Lez, avec 12 lits recensés.

Des soins palliatifs à domicile

Beaucoup plus de possibilités en revanche pour être pris en charge par les EMSP, les équipes mobiles de soins palliatifs. Ce sont notamment des médecins, infirmiers et psychiatres spécialisés qui vont s'occuper des patients dans les autres services de l'hôpital. De nombreux établissements de santé héraultais en bénéficient, c'est le cas du Centre hospitalier de Béziers, de celui du bassin de Thau à Sète ou encore de l'Institut du Cancer à Montpellier.

Mais il est aussi possible d'être soigné à domicile. Soit via une équipe issue des hôpitaux et cliniques envoyée chez le patient : l'HAD, l'hospitalisation à domicile, soit via les réseaux de soins palliatifs. Il s'agit là d'associations où travaillent notamment des infirmiers et psychologues spécialisés, comme le réseau Gaïa à Frontignan ou Sphères à Montpellier.

Vous retrouverez dans cette carte interactive, l'ensemble des structures de soins palliatifs et d’accompagnement de fin de vie de France.