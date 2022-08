La concentration en ozone a franchi les seuils d'information et de recommandation dans l'Hérault et le Gard. Ces deux départements sont placés en vigilance à la pollution. Tout devrait rentrer dans l'ordre dès ce jeudi.

Vigilance à la pollution dans l'Hérault et le Gard

Les conditions météorologiques (fort ensoleillement, températures élevées, vent faible) sont favorables à la formation et à l'accumulation d'ozone. Les concentrations d'ozone sont en hausse depuis plusieurs jours et devraient encore augmenter ce mercredi après-midi. Par conséquent, la procédure d'information est déclenchée ce mercredi sur les départements du Gard et de l'Hérault par l'ARS Occitanie.

Pour jeudi 11 août, les conditions météorologiques devraient être davantage dispersives et ainsi limiter la hausse des concentrations d'ozone qui seront par conséquent inférieures au seuil d'information et de recommandations.

Populations vulnérables : femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

Populations sensibles : personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux).

Limitez-les sorties durant l’après-midi.

Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air ; celles à l’intérieur peuvent être maintenues.

En cas de symptômes ou d'inquiétude, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre médecin.

Population générale : il n’est pas nécessaire de modifier vos activités habituelles. Recommandations pour limiter les émissions de polluants.

À la maison / au travail :

Reportez les travaux d’entretien ou nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures, vernis

Maîtrisez la température dans les bâtiments (climatisation).

Déplacements :

Différez, si possible, les déplacements pouvant l’êtr

Limitez, pour les déplacements privés et professionnels, l’usage des véhicules automobiles par recours au covoiturage et aux transports en commun.

Privilégiez pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche à pied, vélo) Industriels - Reportez les émissions d'oxyde d'azote ou de composés organiques volatils.