L'Hérault et le Gard basculent dans le rouge à la pollution ce mercredi

L'Hérault et le Gard en alerte pollution ce mercredi 23 août

Les fortes chaleurs qui règnent depuis plusieurs jours sur le sud de la France ne sont évidemment pas étrangères au phénomène.

Depuis ce mardi, les départements de l'Hérault et du Gard sont aussi confrontés à un épisode de pollution aux particules fines et à l'ozone. Et la situation va légèrement s'aggraver ce mercredi puisque de l'orange ils vont passer au rouge.

ATMO Occitanie, l'organisme public chargé de la surveillance de la qualité de l'air dans la région, explique ce phénomène par la présence dans l'air, à la fois de particules désertiques, mais aussi de particules en suspension émises localement pas diverses activités humaines (trafic routier, industries, etc...)

Un ensoleillement fort et des températures élevées sont particulièrement favorables à la formation d'ozone.

En conséquence, l'ATMO émet un certain nombre de recommandations, à la fois en terme de protection individuelle, mais aussi pour tenter de limiter ces émissions de polluants.

Il recommande aux personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) de limiter leurs déplacements sur de grands axes routiers aux périodes de pointe, mais aussi de limiter des activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur.

Pour éviter une détérioration de la qualité de l'air, ATMO préconise également de reporter les travaux d’entretien ou de nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures ou vernis mais aussi de maîtriser la température dans les bâtiments (chauffage ou climatisation).

Mais aussi de différez, si possible, les déplacements qui peuvent l’être. Le recours au covoiturage et aux transports en commun est fortement conseillé.