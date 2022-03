L'heure du bilan pour le centre de vaccination de Montbéliard qui ferme ses portes

Un peu de plus 105 000 injections en quinze mois de fonctionnement. Le centre de de vaccination de Montbéliard a été le premier à ouvrir en janvier 2021. Il ferme ses portes à la fin du mois sur un bilan plus qu'honorable.

L'heure du bilan a sonné pour le centre de vaccination de Montbéliard qui ferme ses portes le 30 mars prochain. Il a été le premier à ouvrir dans le Doubs en janvier 2021. D'abord au gymnase Victor Hugo, puis, face à la montée en puissance des injections, dans la grande salle de La Roselière, avant de revenir au gymnase. 15 mois de fonctionnement avec des moments parfois intenses.

Durant la semaine de la mi mai, il y a un peu plus d'un an, c'est sont près de 5500 vaccinations pratiquées. C'était le sommet de la vague d'injections à Montbéliard. Durant le printemps, de mi avril à mi juillet dernier, le rythme hebdomadaire était de 3000 injections. En quinze mois de fonctionnement, le centre de vaccination de Montbéliard aura réalisé un peu plus de 105 000 injections auprès de 65 600 personnes dont 30 % de montbéliardais.

Pour le faire fonctionner, il aura mobilisé près de 200 personnes : dont la moitié de vaccinateurs, 45 médecins, 30 agents contractuels et 18 bénévoles.

Pour les cout financiers, l'agence régionale de santé aura contribué à hauteur de 425 000 €. Mais ce remboursement ne prend pas en compte les moyens et le personnel mise à disposition par la ville de Montbéliard. Ce sera sa contribution dans la lutte contre l'épidémie.

Les personnes qui souhaiteront se faire vacciner après le 30 mars, pourront le faire chez leur médecin traitant. Par ailleurs, le centre de dépistage Bio Allan reste ouvert à Montbéliard dans l'ancien magasin Mime, rue Velotte dans le centre ville.

Il n'y aura donc plus de centre de vaccination opérationnel en nord Franche-Comté dés le mois prochain car celui de Belfort fermera aussi ses portes le 30 mars.