L'histoire des sourds s'expose au Panthéon

Le prestigieux Panthéon offre un écrin inédit à l'histoire et la culture des sourds avec l'exposition "L'histoire silencieuse des sourds". Chronologique et avec beaucoup de vidéo, cette expo explore les facettes les plus saillantes d'une histoire aussi passionnante que méconnue.

Alors, à quoi elle ressemble cette expo ?

À un voyage en terre inconnue. C'est la découverte d'une histoire et d'une culture que nous les entendants on ne connait pas. Rien que la langue des signes. On apprend que dès l'Antiquité, Platon évoque ces signes qui parlent. Et qu'au Moyen Age, le silence des sourds n'est pas un souci car il fait écho à celui des moines. Un manuel du 18e siècle montre même un vocabulaire commun.

On fait aussi la connaissance de tous ceux et celles, illustres et anonymes, qui ont bâti ou défendu cette culture. Comme le fameux Abbé de l'Epée ou la comédienne Emmanuelle Laborit.

"C'est très bien expliqué chronologiquement. On part de l'Abbé de l'Epée... pour arriver à aujourd'hui à quelque chose de super intéressant qui est la volonté d'inclure les sourds dans notre société", s'enthousiasme Alix, jeune visiteuse de 20 ans.

Et puis, on réalise à quel point leur histoire est un sacré miroir de notre histoire. Nos 19e et 20e siècles hygiénistes et même eugénistes ont essayé d'abolir leur identité jusqu'à interdire leur langue. Et en faire des citoyens de seconde zone. Et plus tard, les obliger à uniquement parler comme la majorité.

Mais les sourds ne se tairont pas. Et c'est du sport que viendra la renaissance. Et enfin la reconnaissance.

À vous d'allez voir pourquoi.

"L'histoire silencieuse des sourds" est à voir au Panthéon jusqu'au 6 octobre.