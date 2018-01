C’est l’hiver plus encore que la grippe qui semble actuellement causer un certain encombrement dans les services d’urgences en Alsace. Ce sont les pathologies respiratoires en général qui mobilisent le personnel avec des patients plus âgés aussi en cette période de l’année.

Mulhouse, France

Le service des urgences de l'hôpital de Mulhouse connait un regain d'activité depuis le début de l'hiver. Cela se traduit par le passage d'environ 150 patients par jour. C'est 4% de plus que l'an dernier à la même époque.

La période hivernale connaît une augmentation de la fréquentation des personnes âgées, expliqueLoic Lavaill, chef de service et directeur médical du Samu du Haut-Rhin.

"Il y a plus de pathologies respiratoires et plus de recours à l'hospitalisation. Des situations de tensions hospitalières considérables. On essaie de gérer la crise autant que faire se peut. On a une cellule de crise qui se met en place gérée par l'administration de l'hôpital."

Chaque jour, trois médecins assurent la permanence des soins ainsi que trois internes avec le concours d’infirmiers et d’aides-soignants.

Les médecins du service des urgences © Radio France - Patrick Genthon

Un surcroît d’activité dû à "la grippe mais aussi à toutes les affections saisonnières", selon le docteur Sophie NGuyen.

"La population vieillie et elle est plutôt polypathologique ce qui rend difficile la prise en charge et aussi le maintien à domicile".

Le plus dur reste ensuite à trouver des lits pour les patients qui doivent être hospitalisés. Le quotidien de tous les services d’urgence.