L'homéopathie ne sera plus du tout remboursée à partir de 2021

L'homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale à partir de 2021 annonce ce mardi soir le ministère de la Santé, confirmant une information du "Canard enchaîné". Avant le déremboursement total, la prise en charge passera de 30 à 15% en 2020.

Le gouvernement a tranché : l'homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale à partir de 2021. "Pour permettre aux patients, aux industriels et aux prescripteurs de s'adapter", un remboursement réduit à 15% sera appliqué en 2020 précise ce mardi le ministère de la Santé. La Sécurité sociale rembourse aujourd'hui 30%.

L'exécutif se range ainsi à l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) qui avait conclu fin juin à l'"efficacité insuffisante" de ces produits pharmaceutiques et recommandé de mettre fin à leur remboursement. Selon Bercy, la mesure devrait alléger les finances de l'Assurance maladie de 127 millions d’euros chaque année. Mais elle ne fait pas l'unanimité : plusieurs pétitions s'opposant au déremboursement de ces petites granules ont été lancées. La plus plébiscitée a recueilli près de 400.000 signatures.