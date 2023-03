L'hôpital d'Abbeville en quelques chiffres

Depuis le mois d'octobre, les patients de l'hôpital d'Abbeville sont accueillis dans une structure flambant neuve qui regroupe les urgences, la maternité, le bloc opératoire, l'hôpital de jour et la cancérologie. L'établissement rayonne sur un bassin de population de 150.000 habitants.

888 lits au total répartis sur six pôles

L'hôpital d'Abbeville qui gère aussi un Ehpad et une maison de retraite compte au total 888 lits répartis sur six pôles : médecine et cancérologie, gériatrie, femme-enfant, urgence, ambulatoire et psychiatrie.

Il y a 1.650 salariés dans tout l'hôpital, dont 150 médecins et environ 35 internes. Il y a plus d'un millier de soignants. Dans le service des urgences, où 110 personnes travaillent, il y a 19 médecins.

En 2021, il y a eu plus de 28.000 entrées à l'hôpital d'Abbeville

Au niveau de l'activité de l'hôpital en 2021, il y a eu plus de 28.000 entrées dont 35.000 passages aux urgences et 840 accouchements. Le budget de l'hôpital est de 130 millions d'euros avec un déficit de près de 3 millions pour 2021 justifié par la hausse des charges et l'inflation.

Après trois ans de travaux, la première phase vient de s'achever. La deuxième phase est en cours de validation. C'est la rénovation du bâtiment d'origine de l'hôpital. L'objectif est d'y accueillir 120 lits et un centre de consultation externe d'ici à décembre 2025.

Les consultations actuelles qui ne débouchent pas forcément sur une hospitalisation se tiennent à plusieurs endroits différents en ce moment. L'idée est de tout centraliser au même endroit et de moderniser le tout. Les chambres actuelles situés dans le bâtiment d'origine ont plus de 30 ans.