L'hôpital d'Abbeville se prépare à investir un bâtiment flambant neuf

Le Centre hospitalier d'Abbeville commence à faire peau neuve ! Le tout nouveau bâtiment, dont la construction a démarré il y a presque 3 ans à l'angle du boulevard des Prés et de la rue de l'Isle, va accueillir dès la semaine prochaine ses premiers patients. Quatre étages, avec les services des urgences, la maternité, mais aussi le bloc opératoire, l'hôpital de jour et la cancérologie. Les urgences accueilleront leurs patients dans ce nouveau bâtiment dès le jeudi 13 octobre ; la maternité, le 18 octobre. France Bleu Picardie vous montre en images les nouveaux locaux, qui était attendu avec impatience depuis une dizaine d'années.

"Descendre à 15/20 minutes d'attente avant la première prise en charge" aux urgences

Soulagement d'abord aux urgences, mieux loties que dans les anciens locaux. Pour assurer un meilleur accueil des patients, il y a un accès pour les piétons, un pour les patients qui arrivent allongés ; par ailleurs, les urgences enfants et adultes seront dans des zones voisines mais séparées. Autre satisfaction, il y aura davantage d'équipement : "On va compter 17 salles d'examen au lieu de 10, ainsi que trois salles de chocage au lieu de deux : _on a deux fois plus de salles_", décrit le Dr Michel Kfoury, chef du service.

Les urgences disposent désormais de salles d'attente et d'examen voisines, mais séparées pour les adultes et les enfants. © Radio France - Jeanne Daucé

Une fluidité indispensable, car les urgences d'Abbeville reçoivent 43.000 patients par an, soient 120 à 130 patients par jour. "Le temps d'attente dans les anciens locaux est acceptable : 1h à 1h30. Mais avec deux fois plus de salles, et avec aucun poste vacant chez les médecins, mon but est de passer de 15 à 20 minutes entre l'arrivée aux urgences et la première prise en charge", ambitionne le Dr Kfoury.

Plus de place en soins critiques, une maternité plus spacieuse

Dans ce nouveau bâtiment, les soins critiques sont aussi mieux lotis : deux lits supplémentaires en réanimation, on passe donc à 8. La maternité offre des chambres plus spacieuses et lumineuses, avec des salles de préparation à l'accouchement ou encore des espaces communs pour apprendre en groupe aux jeunes mères à prendre soin de leur bébé.

Les chambres pour les futures mères sont plus spacieuses et lumineuses. © Radio France - Jeanne Daucé

Des salles plus lumineuses, mieux agencées, qui font gagner en confort aux patients et au personnel soignant. © Radio France - Jeanne Daucé

La prise en charge "assurée en continu et en toute sécurité" rassure la direction

Coup d'envoi des déménagements le 12 octobre, pour une fin le 19 octobre. Il n'y aura aucun coup d'arrêt dans la prise en charge des patients, rassure Corinne Sénéschal, la directrice de l'hôpital d'Abbeville : "Les services d'origine seront fermés au fur et à mesure : on assure la continuité des prises en charge pendant les transferts de services, et ce en toute sécurité."

Prochaine étape : la rénovation du bâtiment d'origine du Centre hospitalier d'Abbeville. Le plan d'action doit être tranché d'ici la fin de l'année 2022.