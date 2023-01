L'hôpital d'Antibes labellisé

Le maire d'Antibes Jean Leonetti et le directeur de l'hôpital Bastien Ripert-Teilhard étaient notamment présents devant la plaque inaugurée ce jeudi.

Huit experts de la Haute Autorité de Santé (HAS) sont venus fin septembre pendant quatre jours à l'hôpital d'Antibes pour suivre le parcours classique d'un patient qui entre à l'hôpital. Urgences, maternité, pédiatrie, ou psychiatrie, les différents parcours ont été évalués et le taux de satisfaction global dépasse 97%. De quoi obtenir un label Haute Qualité des soins, décerné ce jeudi après-midi par la HAS, en présence notamment du maire d'Antibes Jean Leonetti.

ⓘ Publicité

Des lits ouverts en 2022

L'hôpital d'Antibes semble donc résister au contexte de forte tension dans le milieu médical, même s'il a souffert d'un manque de personnels infirmiers à la fin de l'année 2022. L'établissement a en revanche réussi à ouvrir des lits l'année dernière. Le directeur de l'hôpital Bastien Ripert-Teilhard est d'ailleurs l'invité de France Bleu Azur matin à 7h vendredi pour expliquer à quoi va servir ce label.