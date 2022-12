L'hôpital d'Argenteuil porte plainte après une tentative de cyberattaque

Une cyberattaque déjouée à l'hôpital d'Argenteuil. Le centre hospitalier d'Argenteuil (Val-d'Oise) a été victime d'une double tentative d'intrusion de son système informatique la semaine dernière, a appris ce mercredi franceinfo auprès de la direction de l'établissement. Le centre hospitalier indique qu'il va déposer plainte ce mercredi.

La direction précise que cette tentative a été repérée et que des mesures ont été prises par la direction de la sécurité informatique pour l'arrêter. L'activité hospitalière n'a pas été perturbée, explique à franceinfo le directeur de l'établissement, Bertrand Martin.

Il ajoute que le système informatique a été résistant à ce stade. Après cette tentative de cyberattaque, les modalités d'accès pour les télétravailleurs ont été modifiées.

À ce stade, on ne peut pas faire de lien entre cette tentative d'intrusion et la cyberattaque dont a été victime le centre hospitalier de Versailles (Yvelines) samedi dernier. Le système informatique de hôpital André-Mignot a été coupé après cette attaque et le plan blanc déclenché.