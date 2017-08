L'hôpital d'Auxerre se refait une santé

D'importants travaux ont débuté. C'est la deuxième tranche qui est engagée afin de poursuivre la rénovation de l'établissement qui a accueilli près de 90 000 patients l'an dernier.

Les travaux s'achèveront dans deux ans, en juin 2019, avec un nouveau bâtiment qui accueillera des services importants de l'hopital dont celui, de pointe, de cardiologie fréquenté l'an dernier par près de 4 000 patients. Un service qui sera regroupé. Yannick Cornevin est ingénieur en charge des services techniques à l’hôpital d'Auxerre :"Actuellement c'est un service qui est éclaté en 4 parties que l'on veut rassembler au même niveau sans ascenseur.Ce sera beaucoup plus fluide pour les patients et pour la prise en charge par les praticiens. Déplacer un patient dans un couloir est bien plus problématique que lorsqu’il a dix mètres à faire . il y aura des aménagements et des technologies dernier cri."

il n'y aura pas de places supplémentaires, mais des équipements modernes, avec une nouvelle salle qualifiée d'hybride, un mélange entre bloc opératoire traditionnelle et salle de radiologie nouvelle génération. Autre service repensé, l'hémodialyse explique Yannick Cornevin:" Ce sont souvent des patients fragiles.On rentre directement dans le bâtiment.Les ambulances pourront les déposer à l'abri.Tout est fait pour améliorer les conditions."

L'an dernier, 8 000 séances de dialyse ont été dispensées à l’hôpital d'Auxerre. Les services de néphrologie et de médecine interne et vasculaire seront également installés dans ce bâtiment de 6 000 mètres carrés.

il s'agit de mettre le patient dans les meilleures conditions.

L'entrée de l’hôpital sera aussi repensée. Et ce n'est pas qu'un détail souligne l'ingénieur:"C'était une grosse recherche de la part de l'architecte de vouloir créer une entrée principale plus verte, avec des arbres, des stationnements paysagers plus large pour rendre l'entrée plus humaine et dédramatiser ce qu'on ressent tous quand on arrive dans un hôpital."

Les travaux vont coûter 10 millions et demi d'euros et sont entièrement financés par l'hôpital. Seul bémol, pendant les deux années de travaux, il manquera 80 places de stationnement au plus près de l’hôpital d'Auxerre.

