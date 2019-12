L'hôpital d'Auxerre cherche des solutions pour équilibrer son budget

Auxerre, France

Le directeur du centre hospitalier d’Auxerre a, par exemple, annoncé mardi 10 décembre aux salariés la fermeture d'une aile du service de chirurgie orthopédique et la suppression de 83 postes sur trois ans , des départs en retraite non remplacés.

Des médecins au chevet de l’hôpital d’Auxerre

De leur coté, une dizaine de médecins, tous pôles confondus, se réunissent chaque semaine pour réfléchir aux solutions pour réorienter et réorganiser l'offre de soin. L’hôpital accuse cette année un déficit de sept millions d'euros et doit mettre en place un plan de redressement : le copermo. Ces médecins sont chargés d'élaborer un plan d'action pour baisser les dépenses et augmenter les recettes. Selon le docteur Anne laure Villing, chef de pôle cancérologie. "Il faut une augmentation des recettes de 30 à 50% et une diminution des dépenses de 60% . Pour augmenter la rentabilité d'un établissement il faut être plus efficace et plus rapide. Nous allons donc encourager l'ambulatoire et l'hospitalisation de jour ainsi que les soins externes, la biologie et la radiologie".

Pour le docteur Bernard Makhoul , vice président de la commission médicale d'établissement, il y a des marges de progressions possibles. "Il faut revoir notre fonctionnement médicale et il existe des pistes sérieuses comme par exemple la chirurgie ambulatoire qui doit être davantage encouragée. On va travailler pour améliorer notre efficience. Cela veut dire que le nombre d'hospitalisation pour la chirurgie va baisser mais en contrepartie la part d'ambulatoire va augmenter. Car l'hospitalisation coûte cher et plus elle est longue, plus le coût financier est lourd pour l’hôpital."

Toutes ses pistes vont être développer pour le plan de redressement qui sera présenté au ministère en juin prochain. En attendant, l’hôpital devrait recevoir une aide financière exceptionnelle de l'agence régionale de santé. Les syndicats espèrent cinq millions d'euros, d'ici la fin du mois.