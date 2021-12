L'hôpital d'Auxerre est sous tension, confronté non seulement au coronavirus et à des prises en charges différées mais aussi à la difficulté grandissante de pourvoir des postes. Le directeur Pascal Gouin s'en explique.

France Bleu Auxerre : Quelle est la situation au niveau de l'épidémie à l'hôpital ?

Pascal Gouin : Nous avons 14 patients hospitalisés pour covid. Sur les vagues 1 et 2, nous en avions plus d'une centaine. La vaccination a eu un effet positif sur la population . On meurt beaucoup moins, mais on arrive à mourir aussi si on est pas vacciné.

Des hôpitaux réactivent le plan blanc en France et à Auxerre ?

Nous n'avons pas réactivé le plan blanc, cependant nous avons mis en place depuis deux semaines une cellule de crise. Des médecins, soignants, administratifs, se réunissent pour prendre des mesures d'organisation. D'où des mesures comme des restrictions de visites et de circulation à l'intérieur de l'hôpital.

L'hôpital est cependant sous tension...

L'hôpital est sous tension en raison des polypathologies, des prises en charges différées des vagues précédentes, qui arrivent plus dégradées et que l'on doit hospitaliser sur des périodes longues, notamment pour les personnes âgées auxquelles s'ajoutent des insuffisances cardiaques ou respiratoires.

Comment cela se passe aux urgences et en réanimation ?

Aux urgences, nous avons retrouvé une activité forte depuis le mois de septembre avec des hospitalisations assez conséquentes qui ne concernent pas que le covid.

Le service de réanimation tourne plutôt bien. Nous avons deux patients aujourd'hui en réanimation et deux en service de soin continu.

Les personnels sont fatigués ?

Nous avons un manque de personnel. 20 postes d'infirmiers sont vacants sur 400 postes. Ce manque ,c'est la variable d'ajustement qui nous permet de fonctionner normalement.

La profession a du mal à attirer pour des raisons salariales et surtout un métier ingrat avec des roulements jour- nuit, avec un travail difficile aussi quand on a des patients lourds, difficile aussi d'ailleurs pour les aides soignants et les agents de service hospitalier.

Côté vaccination, où en est le personnel à Auxerre ?

6 personnes sur 2 000 agents refusent toujours de se faire vacciner, personnels administratifs, techniques et médicaux. Ils ont été suspendu comme le prévoit le texte.

En revanche pour la 3e injection, fin décembre nous serons à près de 700 personnes vaccinées au sein d l'hôpital d'Auxerre de nos professionnels.

On constate une augmentation du nombre de vaccination de la part de notre personnel.