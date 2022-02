L'hôpital d'Auxerre propose une médecine personnalisée dans le traitement du cancer

Le cancer est la première cause de mortalité en France. « Un homme sur deux et une femme sur trois se verra diagnostiquer un cancer avant ses 85 ans" selon la Ligue contre le cancer.

Le dépistage reste un élément décisif pour se faire soigner à temps. L'hôpital d'Auxerre utilise notamment le test Oncotype qui permet de quantifier les bénéfices d'une chimiothérapie ainsi que les risques de récidive. Le Docteur Anne-Laure Villing est chef du service oncologie à l'hôpital d'Auxerre et présidente de la commission médicale d'établissement.

France Bleu Auxerre : Comment se situe l'Yonne face au cancer ?

Docteur Anne-Laure Villing : On diagnostique essentiellement des cancers du sein dans un tiers des cas, du poumon, de la prostate et du côlon. Quelque soit l'endroit de France, on a les mêmes chiffres, nous sommes dans un département classique pour ce type de recensement.

Les taux de dépistage dans l'Yonne vont de 30% pour le cancer du côlon à 50 % pour celui du sein. Les femmes se font plus dépister que les hommes. Dans l'Yonne nous avons la chance d'avoir une équipe médicale très motivée pilotée par le docteur Cornélis.

Il y a de nouvelles façon de travailler sur les types de cancer...

A l'hôpital d'Auxerre, nous faisons une médecine personnalisée. On fait des prélèvements sur la tumeur qu'on analyse. Les analyses se font sur Auxerre ou d'autres plateformes pour connaitre la génétique de la tumeur. Certains échantillons sont envoyés sur Dijon, ou sur Gustave-Roussy situé à Villejuif dans le Val-de-Marne.

Dans certains cas, notamment pour certains cancers du sein, on veut savoir si les patientes doivent avoir, après la chirurgie, une chimiothérapie ou une hormonothérapie, les biopsies sont donc envoyées directement aux Etats-Unis.

Nous avons les résultats dans les quinze jours pour savoir si c'est important ou non de faire une chimiothérapie. Cela veut dire que maintenant, partout, on arrive à effectuer une médecine au plus près du patient, pour diminuer les effets secondaires et augmenter l'efficacité des traitements.

Etre soutenu dans l'épreuve, c'est aussi très important...

C'est une évidence, avoir le cancer c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, c'est difficile à encaisser et les traitements ne sont pas simples avec des effets secondaires. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Beaucoup de gens autour de nous, ont, ou, ont eu un cancer. C'est très important de se sentir soutenu par sa famille et par la société, puisque c'est devenu un phénomène de société.