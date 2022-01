Covid-19 : l'hôpital d'Auxerre sous pression

Depuis début décembre, le plan blanc est actif dans tous les établissements de santé de Bourgogne-Franche -Comté, ce qui permet notamment de rappeler des soignants en congés. Les personnels font part de leur fatigue. Pascal Goin reconnaît qu'ils sont sous pression.

France Bleu Auxerre : Quelle est la situation à l'hôpital d'Auxerre ?

Pascal Goin : Pour l'instant la situation est stabilisée. Aujourd'hui sur les hôpitaux que je dirige, du sud Yonne et du Nivernais il y a 50 patients hospitalisés pour covid, sept en réanimation, deux enfants en pédiatrie et le reste dans les services de médecine, dont une quarantaine principalement à Auxerre.

Le plan blanc est activé jusqu'à quand ?

Pour le moment il est activé jusqu'à fin janvier. Je l'avais activé une semaine avant que l'ARS donne ses instructions parce que cette vague était annoncée. Notre cellule de crise se réunit une fois par semaine .

Il y a des opérations déprogrammées à Auxerre comme à Sens ?

40% de nos opérations sont déprogrammées non pas à cause du covid, mais par manque d'anesthésistes. Il y a des choix à faire, on ne met pas de côté ce qui est cancérologie, ou urgences vitales, mais les opérations bénignes qui peuvent être retardées le sont.

On parle de tension, de pression, , de saturation ?

On peut parler de pression. Les personnels connaissent cette situation depuis deux ans. Il y a une fatigue qui est évidente. Le taux d'absentéisme est maitrisé. Il était plus conséquent lors des 2e et 3e vague. Cela représente un peu moins de 10% de l'ensemble du personnel. Cela se concrétise par des arrêts de travail, pour covid, maladies classiques et toujours de congés maternité principalement.

Les urgences sont toujours prises d'assaut ?

Oui en novembre et décembre on a connu une affluence plus conséquente que les années précédentes. C'est plutôt stable depuis début janvier mais je reste prudent pour les semaines à venir. Il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas de médecin traitant qui viennent toujours aux urgences.

Il faut toujours présenter son pass sanitaire pour entrer à l'hôpital ?

Les visites sont largement réduites. C'est une heure par jour par patient. C'est compliqué il est vrai pour les personnels de faire des contrôles. C'est du travail supplémentaire mais obligatoire.

Comment allez-vous gérer le pass vaccinal, notamment pour les soignants ?

Pour les soignants, nous avons l'exemple des mois de septembre et d'octobre où nous avions exigés le pass vaccinal. Sur 2 000 agents nous en avons six qui sont toujours suspendus, tant que leur statut n'est pas conforme à la loi.