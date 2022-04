L'hôpital d'Auxerre va former des assistants de régulation médicale pour le SAMU

Les hôpitaux bourguignons recherchent des bras... ou plutôt des oreilles. Un centre de formation d'Assistant de Régulation Médicale (ARM) va voir le jour à la rentrée scolaire 2022 à Dijon, Chalon-sur-Saône et Auxerre, avec au total 50 élèves. Les ARM sont ceux qui décrochent lorsque vous composez le 15.

Des besoins grandissants

L'ouverture de ce centre, avec à terme des recrutements, correspond à des besoins grandissants. Dans l'Yonne, le nombre d'appels au 15 augmente année après année. Il était de 176 877 en 2017, et de 191 729 en 2021, avec une pointe à 196 425 en 2020, effet Covid oblige. Dans le même temps, les effectifs sont restés les mêmes.

"L'accès aux médecins généralistes n'est pas toujours simple, les appelants ont donc tendance à se tourner vers le centre 15" constate le Dr Remise, responsable du prochain centre de formation des ARM, pointant en creux le problème grandissant de la désertification médicale dans l'Yonne.

Thierry Delabroix, plus de 20 ans de métier derrière le téléphone au Samu de l'Yonne, et aujourd'hui coordinateur du Centre de Réception et de Régulation des Appels au SAMU 89, évoque lui une autre circonstance qui accroît la charge sur les ARM : un isolement croissant. "De plus en plus, les gens sont isolés, surtout dans notre département. Dès qu'une personne tombe... Les voisins ne s'occupent plus de ce qui se passe autour de chez eux, donc les gens vont faire le 15, ou le 18."

21 semaines de théorie, 21 semaines de stage

Les hôpitaux bourguignons ont donc besoin de renforts. Pour cela, ils vont former une cinquantaine de personnes, répartis sur trois sites, pendant environ une année scolaire : 21 semaines de cours théoriques et 21 semaines de stage en immersion.

"Le métier d'ARM fait appel à beaucoup de compétences" souligne le Dr Remise. "Des compétences techniques, mais il y a aussi tout une facette sur la prise en charge d'un appel : apprendre à gérer son stress, et celui de l'appelant. Cela fait appel aussi à des connaissances médicales". Autant de compétences à acquérir pendant la formation.

Celle-ci coûte 8.000 euros. Une somme qui peut être prise en charge par des organismes de formation, Pôle Emploi...

La formation est accessible aux candidats niveau bac, ou bien ayant trois ans d'expérience professionnelle. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 23 mai.

Toutes les infos pour candidater sont disponibles sur le site internet de l'hôpital d'Auxerre.