L'hôpital d'Avignon tourne un film avec ses blouses blanches pour le don d'organes

Le personnel de l'hôpital d'Avignon a tourné un film pour la journée de réflexion sur le don d'organes. Proche d'un donneur ou personnel soignant en blouse blanche, chacun joue son propre rôle dans les blocs opératoires, les couloirs ou les bureaux de l'hôpital d'Avignon.

L'hôpital d'Avignon a réalisé un film pour la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs. Le film est visible en ligne : ce sont les médecins, infirmières et personnels de l'hôpital d'Avignon qui jouent leur propre rôle.

L’équipe de Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et de Tissus explique les bénéfices des dons d’organes et des greffes effectués chaque année à travers la prise en charge d’un donneur. Une proche d'un donneur témoigne de "l'évidence de respecter la volonté de papa".

Les soignants de l'hôpital d'Avignon insistent : "nous sommes tous concernés. Nous pouvons tous être donneurs quel que soit notre âge. Chaque donneur sauve en moyenne trois vies. Nous pouvons tous avoir besoin d’une greffe un jour. Une personne a d’ailleurs plus de raisons d’avoir besoin d’une greffe au cours de sa vie que d’être donneur".