L'hôpital d'Avignon vaccine sur les marchés et les centres commerciaux

Jusqu'à vendredi, pendant la semaine européenne de la vaccination, le centre de vaccination de l'hôpital d'Avignon proposent aux Vauclusiens de mettre à jour leurs vaccinations.

Désormais ce calendrier recommande un rappel du vaccin diphtérie-tétanos-poliomyélite à âge fixe chez les adultes : 25 ans, 45 ans, 65 ans et ensuite tous les dix ans. Ce DT polio, c'est un vaccin obligatoire quand on est enfant.

Il y a aussi les autres vaccins, recommandés selon la formule des experts:

"Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait vacciner. Ça tombe très bien . Et en plus, ça ne coûte rien ! " Noussouria, vaccinée dans un centre commercial