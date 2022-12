L'hôpital d'Avranches-Granville déclenche le plan blanc face aux épidémies de covid, grippe et bronchiolite

Comme sept autres établissements normands, le centre hospitalier d'Avranches-Granville a déclenché le plan blanc ce mardi 20 décembre pour faire face à l'afflux de patients lié notamment à la conjonction de plusieurs épidémies de grippe, Covid, bronchiolite et autres virus.

"C'est le cas depuis plusieurs semaines mais nous sommes à présents dans une phase très aiguë et nous sommes confrontés à des goulots d'étranglements, que ce soit pour l'accès aux urgences comme pour l'hospitalisation", explique le directeur Joanny Allombert. Entre Granville et Avranches, il y a actuellement entre 30 et 40 personnes qui attendent aux urgences de pouvoir être hospitalisées".

Ce déclenchement du plan blanc permet d'envoyer un signal et "de faire passer le message à la population", ajoute le directeur. Il permet aussi de mobiliser plus intensément les équipes, de rappeler les soignants sur leurs congés ou de modifier les plannings pour s'adapter aux besoins des services.