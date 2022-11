À l'hôpital d'Orléans, l'Unité violences faites aux femmes a vu passer plus de 200 patientes en 2022

Au deuxième étage du nouvel hôpital d'Orléans (Loiret), l'unité dédiée aux violences faites aux femmes (UVFF) accueille les patientes depuis la fin d'année 2021. Ce mercredi 23 novembre, elle a été officiellement inaugurée, deux jours avant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

C'est une initiative créée dans le cadre du Grenelle contre les violences faites aux femmes, en 2019, et financée par l'État et l'Agence régionale de santé à hauteur de 220 000 euros par an. Cinq personnes travaillent actuellement dans cette unité pluridisciplinaire : une médecin-légiste, deux assistantes sociales et deux psychologues.

Plus de 200 femmes vues depuis janvier 2022

Objectif de l'UVFF : "proposer une prise en charge complète" des victimes de violences, "dans un même lieu et une unité de temps", résume Mélanie Aimé, médecin coordinatrice de l'unité depuis sa création. Dès leur arrivée à l'hôpital, en cas de signes de violences, les patientes peuvent être aidées, écoutées et accompagnées dans leur démarche au sein de l'UVFF. Les victimes ont également la possibilité de porter plainte directement sur place, sans avoir à se déplacer au commissariat.

Depuis début janvier 2022, plus de 200 femmes ont été vues par l'équipe de l'unité, preuve des débuts fulgurants de ce dispositif. "Nous sommes assez surpris de voir que tous les professionnels de santé, les associations, les femmes ou leur entourage nous appellent, les orientations viennent de partout, observe Mélanie Aimé. Cela veut dire que ça bouge et qu'on commence à rayonner, au moins dans le Loiret."

La création d'une Maison des femmes comme prochaine étape

L'accompagnement de l'UVFF concerne tous types de violences (physiques, sexuelles, psychologiques...) et le premier contact peut s'effectuer par téléphone, ou en consultation au sein de l'unité, du lundi au vendredi. Mais l'UVFF estime avoir encore besoin de personnel : une secrétaire doit venir renforcer l'unité à mi-temps à partir de début décembre, mais il manque encore des infirmières et des sages-femmes.

L'inauguration de l'Unité violences faites aux femmes doit surtout constituer la première étape du projet de création d'une Maison des femmes sur le site de l'hôpital, mais le calendrier n'est pas encore défini. La future Maison des femmes devra regrouper tous les professionnels de santé et les associations qui interviennent autour de cette cause, pour offrir aux victimes et à leurs enfants une prise en charge globale.