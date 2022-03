L'hôpital d'Orléans réalise une première en chirurgie robotisée

C'est la première fois en France qu'une veine porte est remplacée grâce à la chirurgie robotisée. Le CHR d'Orléans est leader en chirurgie robotisée et aussi référence pour former les autres équipes médicales.

Le Centre Hospitalier Régional d'Orléans (CHRO) a réalisé la semaine dernière le remplacement d'une partie d'une veine, la veine porte sous le thorax, par une prothèse. L'opération est connue, mais c'est la première fois en France qu'elle est réalisée à l'aide d'un robot, sans ouvrir le ventre du patient. Résultat : une intervention beaucoup moins traumatisante pour le patient, et 7 jours d'hospitalisation au lieu de 21 habituellement.

Une première qui a demandé des mois de préparation et de formation, aux diverses équipes, "c'est pas évident de travailler sur des joysticks, au lieu de mettre les mains dans le ventre du patient" reconnait le docteur Olivier Saint Marc, chef du service de chirurgie digestive. Il s'agissait à Orléans d'intervenir sur un cancer avancé du pancréas, un des cancers les plus agressifs. C'est la première fois qu'on arrive à faire cette opération sans ouvrir le patient, mais le chirurgien insiste: "c'est pas un robot qui opère, c'est bien un chirurgien, avec l'aide d'un robot"

"Pas évident de travailler avec des joysticks" reconnait le chirurgien © Maxppp - Maxime Jegat

Docteur Olivier Saint Marc : "notre unique obsession ça a été de rendre la chirurgie moins agressive pour le patient" Copier

Leader en matière de chirurgie robotisée

L'hôpital d'Orléans est équipé de deux robots depuis 2018, et le pôle chirurgical est maintenant devenu pôle de référence. Le CHRO est aussi un centre d'enseignement pour la chirurgie robotisée, pour des équipes médicales européennes qui viennent se former. L'intervention à l'aide de robots réduit la douleur des patients et permet une convalescence plus rapide.