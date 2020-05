L'hôpital de Bastia ouvre son unité de recherche clinique

La création de cette unité est une première dans l'île et elle offrira, aux patients qui le souhaitent, la possibilité de bénéficier des dernières avancées thérapeutiques et participer aux essais cliniques.

Intégrer différents programmes de recherche

La nouvelle unité de recherche clinique de Bastia va notamment permettre aux patients corses atteints du Covid-19 d'intégrer le programme "Coverage" de l'institut hospitalier universitaire de Bordeaux. Ce programme reprend le protocole de traitement à base de chloroquine du professeur Raoult. Jean-Mathieu Defour, directeur de l'hôpital de Bastia : « C’est la première unité de recherche clinique crée dans un hôpital en Corse. La recherche clinique recouvre l’ensemble des recherches faites avec les patients en vue du développement des connaissances médicales, c'est-à-dire la mise au point de nouveaux traitements et modes d’administrations de ces traitements. Cette unité à Bastia va permettre de coordonner tous les essais cliniques qui peuvent y être faits, à partir des différentes recherches faites par les CHU, cela permet d’intégrer ces recherches. »

Une forte demande

Une nouveauté qui répondait à une demande forte des patients, mais aussi de nombreux médecins des différents services. Jean-Mathieu Defour, directeur de l'hôpital de Bastia : « Là par exemple on va intégrer l’étude « Coverage » développée par le CHU de Bordeaux, l’hôpital de Bastia sera la tête de pont pour cette étude qui sera menée sur toute la Corse aussi bien à l’hôpital de Bastia, à Ajaccio et en médecine libérale. On s’aperçoit finalement qu’on a pas mal de médecins qui souhaitent intégrer des protocoles de recherche clinique, cela concerne évidemment la pharmacie mais aussi la cancérologie, la cardiologie, la gériatrie, toutes les spécialités… »