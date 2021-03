L'hôpital de Bayonne accueille deux premiers patients Covid de la région parisienne

Vers 13h ce vendredi, un petit avion de la compagnie Twinjet a débarqué deux patients atteints de Covid sur le tarmac de l'aéroport de Biarritz Pays Basque. Un transfert de malades qui permettra de soulager les centres hospitaliers de la région parisienne et qui n'est pas un première, puis que le Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB) avait déjà accueilli 20 patients du Grand Est lors de la première vague de l'épidémie. Des personnels sanitaires s'étaient aussi portés volontaires pour aller travailler dans les hôpitaux de l'APHP (assistance publique des hôpitaux de Paris). "Nous faisons aussi preuve de solidarité avec des ressortissants français à l'étranger -a remarqué le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz- puisqu'il y a une dizaine de jours nous avions accueilli trois ressortissants français en provenance d'Angola et Madagascar. Ce geste de solidarité est possible parce que la situation sanitaire dans le département pour l'instant est maîtrisée avec un taux d'incidence de 37 pour les personnes âgées de plus de 65 ans et de 65 pour la population générale". Par ailleurs, plus de 70.000 personnes ont été vaccinées dans le département c'est à dire plus de 10% de la population et surtout 99% des résidents en EHPAD" ont reçu leur première injection de vaccin.

99% des résidents en EHPAD vaccinés

En terme de population globale dans le département, 4,6 % a reçu les deux injections, 70% des vaccins Pfizer, 5% du Moderna et 25% de l'Astrazénéca. La responsable de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine dans le département, Maritxu Blanzaco a signalé pour sa part que : "_nous pouvons accomplir cela puisque le service de réanimation de Bayonne à une capacité qui le permet_. C'est grâce à cette maîtrise de ma situation épidémiologique, mais nous aurons à maintenir cet équilibre là, accueillir des patients des régions plus touchées et pouvoir accueillir nos propres concitoyens du côté basque." Sur les trois patients venus d'Afrique, deux sont en voie de rétablissement, a précisé par ailleurs Tarak Mokni, médecin chef du SAMU-SMUR du CHCB. En date du 19 mars, trois personnes sont en réanimation à l'hôpital de Bayonne pour Covid, dont deux patients d'Afrique. Maritxu Blanzaco a affirmé ne pas savoir s'il y aura d'autres transferts de patients dans les jours qui viennent vers le Pays Basque : "Nous n'avons pas d'informations à ce jour nous sommes toujours informés très tardivement mais l'effort de solidarité va continuer à se joueur dans la mesure où on peut le jouer".

Des patients plus jeunes

Les patients transférés ce matin ne viennent pas de la ville de Paris "c'est la région parisienne" a précisé Tarak Mokni. "Ce sont des patients stables mais quand même en réanimation, donc il faut la conjonction de plusieurs éléments pour pouvoir faire ces transferts. Aujourd'hui on est dans cette organisation de solidarité, donc on prendra les patients qu'on nous proposera si on peut les prendre." Les chef des urgences a aussi précisé que deux équipes étaient organisées sur l'aéroport de Biarritz Pays Basque "puisqu'il y a deux patients. Dans l'avion il y a un infirmier et un médecin par patient, on peut dire une dizaine de personnes au total. _Ce sont des patients plus jeunes que d'habitude_, c'est la nouvelle tendance c'est dû aux variants d'une part qui toucheraient probablement des patients plus jeunes, et d'autre part on a des patients en EHPAD de plus en plus protégés grâce à la vaccination." Le train a été préféré à l'avion pour ce transfert, parce que "pour les TGV il faut pouvoir sortir 24 patients en même temps et les admettre en réanimation en même temps, et ça demande un travail énorme. Donc on préfère faire des "transferts perlés" en avion et ça arrive de façon plus fluide, c'est plus simple."