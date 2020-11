L'hôpital de Bergerac a besoin de renforts, confronté à l'épidémie de coronavirus

Face à la virulence du virus sur le territoire national et en Dordogne, le centre hospitalier de Bergerac a besoin de renforts en personnels soignants. Médecins, infirmiers(es) ou aide-soignants(es) pour faire face à la hausse du nombre de patients accueillis. Si vous êtes volontaires, vous pouvez contacter l'hôpital.

L'hôpital de Bergerac qui a déjà poussé les murs pour accueillir le plus de patients atteints du coronavirus possible. Trente lits COVID sont désormais disponibles à l'hôpital de Bergerac et 12 lits de réanimation.

L'hôpital qui rappelle que les visites sont pour l’instant interdites par principe avec quelques dérogations sur avis médical. Mais les visites sont possibles en EHPAD et à l'unité de soins de longue durée dans des espaces aménagés.