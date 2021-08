L'hôpital de Bergerac rouvre une unité covid face à la "reprise rapide et franche" de l'épidémie

Le centre hospitalier de Bergerac annonce rouvrir une unité de six lits dédiée aux malades du coronavirus, face à la "reprise rapide et franche" du nombre de patients positifs au virus. Huit patients étaient hospitalisés pour le coronavirus en fin de semaine dernière.

Le centre hospitalier de Bergerac annonce rouvrir une unité dédiée aux malades du coronavirus, face à la "reprise rapide et franche" de l'épidémie. La décision a été prise vendredi, en cellule de crise de l'hôpital. L'unité Covid-19, qui compte six lits, rouvre en pleine période de forte tension pour l'hôpital. Le centre hospitalier Samuel Pozzi fait face à une pression grandissante du nombre de patients atteints du coronavirus, et en même temps, à une pression sur les urgences avec les vacanciers de l'été et les hospitalisation dues à la chaleur.

Un patient transféré à Libourne en réanimation

Entre 110 et 120 personnes sont arrivées aux urgences chaque jour de la semaine dernière, contre 80 en moyenne en temps normal. Huit patients atteints du coronavirus étaient hospitalisés vendredi, dont deux en soins critiques. Un patient malade de la Covid-19 a également été transféré la semaine dernière à Libourne pour être placé en réanimation.

Le plan blanc a été déclenché dans tous les hôpitaux de la région Nouvelle-Aquitaine mardi 10 août, face à la reprise de l'épidémie.