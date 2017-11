L'hôpital de Bernay dans l'Eure épinglé par la Haute Autorité de Santé

Un coup dur pour l'hôpital de Bernay, dans l'Eure. La Haute Autorité de Santé vient de rendre une décision de non certification de l'établissement. Elle constate des dysfonctionnements dans l'organisation des soins. C'est le résultat d'une visite effectuée par des experts en juin 2016.

Les experts de la Haute Autorité de Santé ont passé une semaine dans l'établissement, en juin 2016, pour évaluer la qualité et la sécurité des soins. Ces visites ont lieu tous les 4 ans et pour être certifié, les établissement doivent répondre à un certain nombre de critères.

A Bernay, les experts ont constaté des dysfonctionnements, "suffisamment graves" selon le communiqué de l'Agence régionale de santé "pour justifier une décision de non certification de l'hôpital". Des procédures de prise en charge mal définies, des informations sur le dossier du patient qui circulent mal entre les professionnels de santé, une mauvaise coordination des équipes. Par exemple, les patients qui présentent un risque suicidaire ne sont pas tous identifiés, précise le rapport rendu public ce jeudi, et les urgences ne disposent pas de locaux spécifiques à la prise en charge pédiatrique, gériatrique et psychiatrique.

Depuis l'an dernier, l'hôpital a déjà mis en œuvre des actions, de formation notamment, et dès lundi, un spécialiste est attendu sur le site. Le Pr Jean-Michel Chabot, professeur de santé publique a l'Université Aix-Marseille sera chargé d'accompagner le personnel dans l'élaboration d'un plan d'actions pour améliorer la qualité des soins. Plan qui devra être finalisé début janvier 2018.

L'hôpital de Bernay compte une centaine de lits de chirurgie, de médecine et d'obstétrique. 30 médecins et plus de 350 personnels non médicaux (effectif en équivalent temps plein) y travaillent. Les urgences voient passer chaque année plus de 15 000 patients.