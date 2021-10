L'hôpital de Bourges a la cote auprès des jeunes dermatologues

Le centre hospitalier de Bourges étoffe son offre en dermatologie : quatre médecins exercent en ce moment à l'hôpital Jacques-Coeur. Il n'y en avait plus depuis 2018. Un petit miracle quand on sait que la faculté de Tours ne forme que quatre dermatologues par an.

A vrai dire, ces dermatologues sont à mi-temps à Bourges et à Tours ou Orléans. Ils ne sont à Bourges que pour un contrat de deux ans, mais l'hôpital espère avoir amorcé la pompe. Ce sont des jeunes médecins qui viennent de terminer leur formation. Leurs postes sont financés par l'Agence régionale de santé pendant deux ans, dans une zone en tension : ce sont des assistants partagés. Un choix qui a séduit Jordane Quilliet, jeune diplômée en dermatologie : "Ce poste en assistanat partagé est pour moi indispensable. Je ne me sentais pas encore assez mature pour ouvrir mon cabinet en libéral, toute seule. Ici, je peux travailler en équipe à l'hôpital. On n'a aucune pression. L'ambiance est extraordinaire. On est obligé, évidemment de prioriser les patients. On voit vraiment qu'on rend un service aux gens. Parfois, on a des personnes qui font deux heures de route pour venir de la Nièvre. Elles nous disent qu'on est leur sauveur et ça fait vraiment plaisir. Parfois, certains ont attendu un an pour enfin venir nous voir."

Jordane Quilliet, dermatologue en assistanat partagé à Bourges et Tours © Radio France - Michel Benoit

Le docteur Tanguy Allard est arrivé il y a un an à Bourges. Il travaille à mi-temps également à Orléans : " J'ai choisi Bourges parce que je savais que ça se passe bien ici et que le docteur Quilliet allait venir également. On forme une belle équipe avec la médecine interne et le travail est varié. On réalise des consultations mais on peut aussi opérer si nécessaire. On fait également de la télémédecine avec l'hôpital de Sancerre. En plus, on est logé par l'hôpital. Ce n'est pas trop contraignant."

Le docteur Tanguy Allard, dermatologue en assistanat partagé à Bourges et Orléans © Radio France - Michel Benoit

Le premier dermatologue en assistanat partagé est arrivé à Bourges en 2019 ; et le bouche à oreille favorable parmi les étudiants a fait le reste : "La dynamique est enclenchée et on espère que cela va se poursuivre " se réjouit le docteur Anne-Sophie Labussière, médecin au service de médecine interne de l'hôpital Jacques Coeur : " Malheureusement, pour l'instant, aucun n'a prévu de rester dans le Cher à la fin de leur contrat. C'est toujours un plus de proposer déjà une consultation de proximité."

Anne-Sophie Labussière, docteur en médecine interne à l'hôpital Jacques Coeur de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

On compte les dermatologues libéraux sur les doigts d'une main dans le Cher, c'est la même chose dans la Nièvre. Une pénurie qui s'explique, selon le docteur Labussière : " Nous sommes un département rural. Le CHU de Tours a déjà du mal à recruter des internes, et d'autre part, les internes qu'il forme vont plutôt sur la côte atlantique. Et voilà tout ! " Mais pour l'instant, aucune mesure coercitive n'est envisagée pour encadrer l'installation des médecins.