L'hôpital de Brest lance une étude pour faire baisser l'alcoolisation massive chez les jeunes Bretons

Le CHRU de Brest lance un appel aux volontaires pour une étude visant à réduire l'alcoolisation massive (ou binge drinking) des adolescents. En Bretagne, près d'un quart des jeunes de 17 ans sont ivres au moins trois fois par mois !

En Bretagne, le phénomène est plus marqué qu'ailleurs. Un quart des jeunes de 17 ans admet être ivre au moins trois fois par mois. Mais on peut lutter contre ces phénomènes d'alcoolisation massive ou "binge drinking", estime la psychiatre et addictologue brestoise Morgane Guillou, qui lance avec son équipe de l'hôpital de Brest l'étude Prevado. "Les comportements d'ivresse sont très répandus en Bretagne, avec une fréquence plus élevée chez les adolescents. Il y a pas mal de facteurs culturels, une société qui banalise et normalise l'alcool, et une pression de réussite sociale et scolaire sur les jeunes : ils ont besoin d'une soupape de décompression".

Elle recherche 340 jeunes de 14 à 17 ans, plutôt dans le nord Finistère. Les volontaires doivent avoir bu au moins un verre d'alcool dans leur vie. Et ils sont 95% dans ce cas en Bretagne. Il leur faudra remplir un questionnaire de personnalité, une vingtaine de questions.

Programme personnalisé pour aider à gérer les risques, pour développer des stratégies alternatives

Ils seront séparés en deux groupes. Une moitié fera l'objet d'un suivi simple, l'autre bénéficiera en plus de deux ateliers de prévention d'une heure et demie en visio-conférence. "On ne parle pas du tout d'alcool! L'objectif est de se centrer sur la personne, identifier les anxieux, impulsifs, chercheurs de sensations, pessimistes. On les aide à développer des stratégies alternatives pour éviter de se mettre en danger. C'est un suivi simple, mais personnalisé, très adapté à sa façon de fonctionner pour l'aider à gérer les risques."

-50% de binge drinking au Québec

Selon une étude similaire menée au Québec, les chercheurs ont noté que 47% des ados rentraient dans l'une de ces cases. "A trois ans", relate Morgane Guillou, "l'impact est significatif. Ca a réduit de 50% les comportement de binge drinking! "

Si le programme s'avère vraiment efficace, il pourra être mis en place à une plus grande échelle. Pour en faire partie, il faut contacter l'équipe en charge de l'étude Prevado au 02 98 34 23 48.