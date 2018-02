Brest, France

Comment préparer l’hôpital du futur ? C’est le prochain défi que se lance la direction du CHU de Brest après trois années en équilibre budgétaire mais avec des investissements à la traine. Se moderniser tout en respectant la rigueur budgétaire fixée par le ministère de la Santé, tout le défi est là. Le mot d’ordre : la prise en charge ambulatoire des patients.

L’ère de la prise en charge ambulatoire

_« On n’aura pas le choix, c’est une évolution nationale, l_’hôpital de ces prochaines années sera plus un lieu de passage ou les patients viendront chercher une expertise plutôt qu’un lieu de séjour, on y restera très peu », annonce Eric Stindel, président de la Commission médicale d’établissement (CME). Pour arriver cela, le CHU investi déjà dans le numérique.

Dès cet été, trois outils vont être développés pour désengorger les services : la prise de rendez-vous et la préadmission en ligne : le patient remplira toutes les formalités chez soi plutôt qu’en salle d’attente. Et la création d’un GPS pour s’orienter dans le centre hospitalier.

Un CHU connecté avec la ville et le territoire

Autre objectif : la création de centres médicaux communs répartis sur les différents hôpitaux du Nord Finistère. À commencer par un service d’urgence et un service de radiologie communs. « Vous aurez par exemple à Carey des radiologues du CHU de Brest. On va amener sur les territoires des compétences qui sont aujourd’hui concentrées sur un seul site », promet le président de la Commission médicale d’établissement en charge des projets.

La création d’un véritable réseau sur tout le Nord-Finistère va aussi être possible grâce au dossier médical partagé voulu par le gouvernement. Ce dernier envisage de le mettre en place en automne, en même temps que les ordonnances numériques. « Si on veut améliorer la qualité de prise en charge des patients, il faut permettre à toutes les équipes des différents hôpitaux d’avoir accès aux informations sur chacun d’entre nous. Aujourd’hui chaque établissement a son propre dossier médical. On espère que d’ici quelques années, cette information partagée par tous les professionnels soit possible », affirme Philippe El Saïr, directeur général du CHU de Brest.

Une « réflexion médicoéconomique »

« _Derrière chaque projet, il y a forcément une réflexion médicoéconomique_. L’utilisation du numérique a un cout, mais il permet aussi de faire des économies sur certains aspects » affirme le président de la Commission médicale d’établissement en charge des projets.

Cette recherche constante d’économie provoque la crainte des syndicats : ils ont peur d’un écrémage massif du personnel hospitalier dans les prochaines années. Au sein du CHU, agents de service, infirmières, secrétaires se plaignent d’être déjà en sous-effectif : « Beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, et beaucoup de tensions dans les équipes. Tout le monde est surbooké. t. L’hôpital public on est en train de la casser. » Une impression partagée dans un autre service : « On manque cruellement de personnel soignant : aide-soignant, infirmière… surtout en cancérologie, il y a beaucoup de patients en fin de vie, il faut être à l’écoute, rester avec eux. »

Le CHU de Brest a mis en place une adresse mail pour que le personnel propose ses idées à la direction afin de transformer et moderniser ensemble l’établissement. 350 millions d’euros répartis sur 15 ans sont pour l’instant prévus pour y arriver.