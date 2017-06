A l'hôpital de Brive, 8 patients en état de mort encéphalique ont fait don de leurs organes l'an dernier

La greffe d'organes progresse en France, mais l'an dernier 400 patients sont morts faute d'avoir reçu à temps l'organe tant attendu. "On ne peut pas tolérer ça", explique le Dr Karam, qui coordonne les prélèvements à l'hôpital de Brive. 8 patients y ont fait don de leurs organes en 2016.

Les Français sont pour la greffe d'organe à une écrasante majorité, et pourtant, plus de 20.000 patients attendent toujours un rein, un cœur, ou un foie. Tout ça parce que le sujet n'est pas assez évoqué dans les familles, estime le Dr Elias Karam, coordonnateur des prélèvements d'organes et de tissus à l'hôpital de Brive. Invité de France Bleu Limousin ce jeudi à 8h20, à l'occasion de la journée nationale consacrée à ce sujet, il a répondu à Nicolas Blanzat.

En France, nous sommes tous des donneurs d'organes présumés. Et ceux qui souhaitent s'y opposer doivent s'inscrire sur le registre national des refus de l'Agence de Biomédecine. Mais lorsqu'une équipe médicale se retrouve face à un patient en état de mort encéphalique, s'il n'y a pas d'inscription sur ce registre, elle doit demander son avis aux proches. Et c'est là que ça coince, explique le Dr Karam : "le taux de refus des familles s'élève à 32%, c'est trop, alors que quand on sonde les gens, 89% sont pour le don d'organes. C'est parce qu'on n'en parle pas assez (...) , l'important, c'est de dire sa volonté pour ne pas imposer cette décision à sa famille.

"32% de refus des familles, c'est trop !

D'autant que le don d'organes a prouvé son efficacité. "En 2017, plus de 58.000 personnes vivent grâce à un organe greffé : c'est plus que la population de Brive !", souligne le médecin "et une fois greffés, les gens reprennent une vie normale, retravaillent, refond du sport". Et les chiffres sont en hausse de 2,7%. "En 2016, on a greffé 477 cœurs, 1.322 foies et 3.615 reins, mais il faut encore qu'on s'améliore", estime le Dr Karam, "car il y a toujours plus de 20.000 personnes inscrites sur les listes d'attentes, et l'an dernier, 400 patients sont décédés faute d'organe l'an dernier, on ne peut pas tolérer ça !"

"Quand on parle de don d'organe, on parle de vie, pas de mort !

Le Dr Karam rappelle que le prélèvement est un geste très réglementé, très encadré. Et que "quand on parle de don d'organe, on parle de vie, pas de mort !". Pour le médecin, c'est finalement "un acte solidaire, citoyen, de fraternité", assez emblématique de notre république. Ainsi à Brive, l'an dernier, sur les 11 patients en état de mort encéphalique que l'hôpital a connu, 8 ont pu être prélevés. "On prélève plusieurs organes à chaque fois, et des tissus : cornées, peau, valves cardiaques et pulmonaires", explique le Dr Elias Karam, "on a envoyé plus de 20.000 centimètres carrés de peau à Bordeaux pour les grands brûlés, c'est quand même important".