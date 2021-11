L'hôpital de Brive déclenche le plan blanc après un afflux massif de malades

C'est une situation vraiment exceptionnelle que les urgences de l'hôpital de Brive ont connue samedi dernier. 130 personnes s'y sont présentées. Soit environ 40 de plus qu'un gros samedi d'hiver normal. Outre les classiques bobos il y avait les malades de hiver, grippe et bronchiolite notamment, mais c'est surtout l'afflux de malades du covid, une vingtaine la semaine dernière, qui a fait monter la pression.

Cette situation exceptionnelle, par nature, ne peut pas s'anticiper" Jean-Baptiste Dehaine, directeur adjoint de l'hôpital de Brive

"On est vraiment face à une conjoncture et à une cinquième vague qui s'annonce" précise Jean-Baptiste Dehaine, directeur adjoint de l'hôpital de Brive. Et de souligner que celui-ci accueille la quasi totalité de la quarantaine de malades hospitalisés pour covid, dont une vingtaine arrivés la semaine dernière. "Cette situation exceptionnelle, par nature, ne peut pas s'anticiper" explique Jean-Baptiste Dehaine. Donc vraiment on essaye de s'organiser au mieux avec les ressources qui sont les nôtres".

Trop peu de personnels

Le covid a bon dos répond Victor Teixeira, délégué CGT de l'hôpital de Brive, qui voit là surtout les effets des politiques de réduction des moyens dans les hôpitaux. "Ça fait trente ans que nos ministres de la santé ferment des lits". Et réduisent les effectifs du même coup. Le résultat est selon le syndicaliste que les hôpitaux, de Brive et d'ailleurs, fonctionnent désormais avec trop peu de personnels. D'où leur fatigue que le covid n'a fait qu'amplifier. "On engendre une fatigue qui engendre de l'arrêt et après c'est le serpent qui se mord la queue". Le plan blanc reste en vigueur pour l'instant même si assure la direction de l'hôpital, la situation s'est stabilisée.