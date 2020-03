L'hôpital de campagne de l'armée basé à Chanteau dans le Loiret, en cours d'installation à Mulhouse

Ce samedi matin ont débuté les opérations d'installation de l'hôpital de campagne promis par Emmanuel Macron à Mulhouse. Cet EMR, équipement militaire de réanimation, a été préparé et configuré au sein du service des armées de Chanteau, dans le Loiret, c'est un outil unique en France

A Mulhouse, l'une des zones les plus touchées par le coronavirus, le déploiement de l’hôpital de campagne de l'armée, promis par Emmanuel Macron a débuté ce samedi matin. Les camions de l'établissement central du matériel du service de santé de l'armée est parti vendredi de Chanteau, dans le Loiret.

C'est là que ce qu'on appelle l'EMR, l'équipement militaire de réanimation, a été préparé et configuré pour accueillir des patients de l’hôpital de Mulhouse, pour le désengorger. Plus de 350 patients atteints du Covid 19 s'y trouvaient en réanimation vendredi et leur nombre augmente chaque jour.

Reconfiguré pour les malades Covid 19

Cet EMR est un outil unique en son genre dans l'armée, et c'est à Chanteau, au service de santé des armées, qu'il est stocké. En général il est déployé sur des terrains d'opérations extérieures. Il a donc fallu, avant de l'acheminer en Alsace, le préparer et le reconfigurer pour s'adapter aux besoins spécifiques liés au Covid 19, avec du matériel de réanimation et de ventilation.

Vendredi, la ministre des Armées Florence Parly, a annoncé le départ des 16 camions qui contiennent tout le matériel : "L'EMR (Élément militaire de réanimation) est en route vers Mulhouse. Merci à tous les personnels engagés pour assurer cette opération logistique complexe" dit la ministre dans un tweet.

Ces camions sont arrivés samedi matin sur le parking de l’hôpital de Mulhouse, et les militaires ont commencé le montage des tentes.

30 lits de réanimation

Cet hôpital de campagne est équipé de 30 lits de réanimation, il a été testé cette semaine à Chanteau, et il devrait être opérationnel avant le milieu de la semaine, dit la ministre. Cet équipement est le seul dont dispose l'armée française, il ne peut être déployé qu'à un seul endroit à la fois.

Les médecins et le personnel soignant de l'armée qui prendront en charge les malades viennent de l'Ain, ils sont une centaine.