L'hôpital de Challans en Vendée sous tension

La situation est tendue à l'hôpital de Challans dans le nord Vendée. Et l'arrivée des vacanciers de la zone C, donc notamment de la région parisienne, sur le littoral pour les vacances de Pâques fait craindre une hausse d'activité aux urgences.

Manque de lits et surtout de personnel, plusieurs hôpitaux se retrouvent sous tension. Conséquence, pour tenter de désengorger les services le plan blanc a été activé dans la plupart des hôpitaux de Vendée (La Roche-sur Yon, Challans, Les Sables d'Olonne). A Saint Nazaire également la situation est extrêmement difficile et on craint cet été une fermeture des urgences. Les patients sont donc invités à appeler le 15 uniquement en cas d'urgence vitale; sinon à contacter un médecin généraliste ou le 116 117 où un médecin de garde répond. Ce plan permet aussi de déprogrammer des interventions jugées non urgentes et de rappeler du personnel.

L'hôpital de Challans dans le nord Vendée est très sensible à l'activité sur le littoral car il couvre tout le nord du département, de Noirmoutier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au lieu d'accueillir 80 personnes en moyenne chaque jour les urgences en recevaient la semaine dernière une centaine. L'arrivée cette mi-avril des vacanciers de la zone C, et donc de la région parisienne, sur la côte fait craindre un surcroît d'activité. Blandine Renoux élue CFDT à l'hôpital de Challans juge la situation "catastrophique au niveau du personnel médical et non médical". Il y a quelques jours elle annonçait aux patients arrivés aux urgences "au moins 9 heures d'attente pour une prise en charge par le médecin après là première entrevue avec un infirmier". Les réorganisations de service perturbent aussi le quotidien des personnels: "On nous demande de passer en 12 heures, on demande aux agents de jour de passer la nuit car le personnel de nuit est en très grande souffrance".

Hôpital de Challans en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

Le docteur Bertrand Isaac qui préside la commission médicale d'établissement répond que "nous avons des postes mais ces postes ne sont pas pourvus, donc quelque-soit l'hôpital il nous arrive de devoir fermer des lits d'hospitalisation". Pierre-Hugues Glardon, adjoint au directeur délégué du site de Challans, confirme les graves difficultés à recruter, ce qui complique la situation à l'approche de la saison estivale: "C'est une période pas simple à aborder car il y a beaucoup de vacanciers qui viennent se ressourcer dans la zone, ça va donc compliquer le tri des patients aux urgences. (...) En tout état de cause il faut éviter de se rendre aux urgences si ce n'est pas indispensable" conclue Pierre-Hugues Glardon.