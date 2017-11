L'hôpital de Chambéry crée un appartement-témoin adapté au handicap

C'est le troisième en France ! Un appartement "Renaissance Savoie" est le fruit d'une collaboration entre les artisans et les ergothérapeutes de l'hôpital de Chambéry.

Adaptés au handicap et à la perte d'autonomie, ces 60 mètres carrés sont entièrement pensés par les trois ergothérapeutes du centre hospitalier de Chambéry et sept artisans sélectionnés par la CAPEB , la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

un appartement médicalisé © Radio France - christophe van veen

Un appartement de 90 000 euros

Après quatre ans de gestation, après des travaux qui ont débuté en mai dernier, cet espace harmonieux vert tilleul et gris taupe représente une sorte de laboratoire pour tester in vivo les aménagements qui pourront répondre aux besoins des patients quand ils rentreront chez eux. C'est également un outil de formation de la CAPEB - 80 artisans en Savoie sont formés aux normes handicap, 40 sont labellisés Handibat, et il y a de plus en plus de demandes des séniors. Les artisans qui voudront s'initier à la fabrication d'ameublement spécifique les verront en situation.

Si l'ensemble coûte 90 000 euros, le projet a reçu de nombreuses aides. Il met en scène des aménagements certes modernes, mais pas excessivement onéreux. L'idée défendue par l'hôpital est bien de faire tester des aménagements pratiques très adaptés qui pourront être reproduits au domicile. On n'est pas ici dans le gadget high tech inaccessible - ce qui serait tout de même un comble car on illustre dans cet appartement l'accessibilité au quotidien.

Des détails qui n'en sont pas : ils changent le quotidien

La porte d'entrée s'ouvre automatiquement. Magie de la domotique, grâce à une tablette numérique et à une télécommande, on gère toute les prises, mais aussi la hotte, le four, etc...

Le meuble de rangement rivalise d'astuces. Il est possible de baisser le dressing à sa hauteur avec une simple manette.

Dressing amovible © Radio France - christophe van veen

On peut même faire monter et descendre le plan de travail de la cuisine en fonction de sa taille.

Cuisine adaptée © Radio France - christophe van veen

La salle de bain est équipée d'un détecteur de chutes.

Douche adaptée © Radio France - christophe van veen

Une salle de bain modèle © Radio France - christophe van veen

On teste des solutions différentes avec nos patients, on choisit les mieux adaptés à eux. Siège de bain électrique ou manuel... La douche a un plan incliné et on peut entrer dans la salle de bain avec le fauteuil - Delphine ergothérapeute

Les équipes du centre hospitalier se félicitent d'avoir été associées à la conception. Avec les artisans très impliqués, elles ont pu vérifier si leurs idées étaient réalisables ou pas.