L'hôpital de Château-du-Loir a de nouvelles chambres mais ne trouve toujours pas d'urgentistes

Les chambres du service de médecine générale et de soins de longue durée de l'hôpital de Château-du-Loir viennent d'être rénovées.Toutes ont la climatisation et la plupart sont individuelles. En revanche, l'établissement a toujours du mal à trouver des urgentistes et le service va encore fermer.

Le service de médecine générale à l'hôpital de Château-du-Loir dans le sud de de la Sarthe vient d'être rénové. Les travaux ont duré six mois avec une subvention de 325.000 euros de l'ARS, l'agence régionale de santé, pour rénover un total de 60 chambres en médecine générale et en soins de longue durée.

Des chambres plus modernes

Il s'agit d'accueillir des patients souvent très âgés pour de petites pathologies qui ne nécessitent pas de grosses interventions chirurgicales. "Nous avons souhaité améliorer le confort hôtelier" souligne Olivier Bossard, le directeur de l'hôpital du Mans qui englobe aussi aussi l'établissement de Château-du-Loir, de Saint-Calais, et du Lude. "Cela donne deux unités de trente lits qui permettent de soigner les pathologies les plus courantes en médecine polyvalente. L'hôpital de Château-du-Loir est un établissement de proximité, il prend en charge la population locale dans des disciplines qui n'impliquent pas de spécialité. Cette unité permet aussi de soulager certains établissements médicaux sociaux et les Ehpad sur une hospitalisation courte".

L'une des chambres du service de médecine générale de l'hôpital de Château-du-Loir © Radio France - Christelle Caillot

Le service des urgences va de nouveau fermer plusieurs jours

À l'hôpital de Château-du-Loir, il y a désormais des chambres flambant neuves, mais le service des urgences va encore fermer plusieurs jours d'ici la fin de l'année, faute de médecins nous a confié la direction. "On espère présenter un projet d'ici la fin de l'année 2020 pour assurer le service des urgences de l'hôpital de Château-du-Loir en lien avec le SMUR de l'hôpital du Mans" nous a déclaré Olivier Bossard, le directeur de l'hôpital du Mans qui englobe aussi aussi l'établissement de château du Loir, de St-Calais, et du Lude. "Cette situation de pénurie d'urgentistes n'est pas propre à Château-du-Loir. C'est le cas également à Saint-Calais ou encore à Mamers, des établissements de petites tailles et peu attractifs pour des praticiens qui sont courtisés partout en France. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée de chiffres, il y a 30% de postes d'urgentistes qui ne sont pas pourvus en Sarthe".