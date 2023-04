L'hôpital de Château-Gontier se dote d'un cube de réalité virtuelle pour soigner des patients en psychiatrie

C'est une technologie qui a tout d'une petite révolution : des patients du service psychiatrie de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne vont pouvoir traiter leurs phobies grâce à un cube de réalité virtuelle. Cette technologie vient d'être installée dans une petite pièce du centre hospitalier du Haut-Anjou. La mise en situation pour le patient est plus vraie que nature, il est confronté à une scène qui le rend anxieux et va apprendre progressivement à gérer ses troubles.

" Ça concerne presque toutes les phobies"

Une vidéo est projetée sur quatre écrans en même temps : au plafond, sur le mur du fond et sur les côtés. Le patient est complètement entouré avec des images et des sons. "Il y a des baffles pour mettre l'ambiance et des vidéoprojecteurs qui permettent une immersion totale. Là, l'image est un peu floue, parce que c'est en 3D", décrit le docteur Nabil Benhmed, le psychiatre qui travaille avec cette technologie. Ce praticien algérien travaille à Château-Gontier-sur-Mayenne depuis le mois de novembre, il a été attiré en Mayenne par ce nouvel équipement du centre hospitalier du Haut-Anjou. "On m'a approché pour mon expérience pour pouvoir allier thérapie et réalité virtuelle", affirme-t-il.

Il faut des lunettes en trois dimensions pour visualiser la vidéo. Cette thérapie permet de gagner du temps et d'éviter le recours automatique aux médicaments. "Pour l'instant, un patient qui arrive pour une phobie, pour une peur, est traité directement par anti-dépresseur, c'est automatique", précise le docteur Nabil Benhamed. Toutes les situations peuvent être étudiées, en fonction de la phobie du patient. "Admettons que la personne ait peur de conduire sur l'autoroute ou de traverser un pont : on ne va pas sortir chaque fois avec la personne à traverser, faire tout ça. La réalité virtuelle nous permet réellement de rester en cabinet, d'amener la peur et de calmer la peur par la suite", explique le psychiatre algérien de 41 ans.

Des vidéos sont projetées sur trois murs à la fois : des situations sont simulées et sont vécues par les patients, grâce à des lunettes en trois dimensions. © Radio France - Maïwenn Bordron

La thérapie du cube de réalité virtuelle peut concerner "presque toutes les phobies" : "animaux, insectes, voitures, émétophobie (peur de vomir)", liste le docteur Nabil Benhamed. Les thérapeutes choisissent une vidéo dans leurs bases de données. "Ils vont eux-mêmes créer les contenus, filmer les situations anxiogènes, stressantes, apaisantes en lien avec les problématiques et la pathologie des patients. Et après, en quelques clics, ils vont pouvoir l'intégrer dans le cube", détaille Marc Travers, le co-gérant de l'entreprise lavalloise Imagin-VR, qui a conçu le cube de réalité virtuelle.

Les situations peuvent par exemple être filmées dans une gare ou dans une fête foraine. "Pour des personnes qui ont peur des transports en commun ou peur de la foule", précise Alice Houdou, infirmière sophrologue au pôle de psychiatrie de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Les patients doivent être préparés avant d'entrer dans ce cube de réalité virtuelle. Au total, entre la théorie et la pratique, 16 séances sont nécessaires. "Il faut préparer la personne sur le plan théorique, on prépare la personne à cette peur-là et à cette exposition. On ne peut pas juste jeter la personne dans la fosse aux lions. On va d'abord expliquer la peur, d'où elle vient, pourquoi elle est là, quel est son fonctionnement", insiste Nabil Benhamed. Les séances de cube de réalité virtuelle permettent une désensibilisation du patient à sa phobie.

Pour l'instant, le docteur Benhamed traite quatre patients en troubles anxieux. "D'autres sont sur liste d'attente", précise-t-il.