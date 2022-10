À Châteauroux, un nouveau système pour lutter contre les AVC

Depuis juin dernier, Châteauroux est la ville pilote d'un nouveau système de prise en charge des victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Le dispositif "SOS AVC" est testé dans la commune, avant d'être déployé dans le reste de la région Centre-Val de Loire. Le système d'alerte permet de coordonner le personnel hospitalier et d'accélérer la prise en charge des patients.

Gagner un temps précieux

Quand vous appelez le Samu pour un soupçon d'AVC, toute la machine se met en route. Avec ce système, on ne perd pas une minute, le médecin régulateur prévient tout le monde à l'hôpital. Dès que vous arrivez aux urgences, tout va plus vite. "L'alerte se fait à tous les niveaux, le radiologue et les soignants sont prévenus. Tout le monde se met autour du patient très rapidement pour le prendre en charge, explique Patricia Bouamama, infirmière à l'hôpital de Châteauroux. Quand il arrive aux urgences, le patient passe tout de suite au scanner, il n'y a pas d'attente".

_A_vec le système SOS AVC, le neurologue spécialisé du CHRU de Tours est également alerté. Il reçoit vos résultats en temps réel et peut rapidement décider d'opérer ou non. "Le but, c'est de gagner du temps, plus vite le patient est pris en charge, mieux il va récupérer", précise Le Dr Mansour, responsable du SAMU à Châteauroux.

En temps normal, il faut en moyenne 2h15 pour prendre en charge un patient. Avec ce système, c'est divisé par deux. Depuis le déploiement du dispositif SOS AVC en juin dernier, le Samu de Châteauroux a déclenché 48 alertes, parmi lesquelles, 10 patients ont été transférés au CHRU de Tours.