L'hôpital de Châteauroux reçoit 700 premières doses du vaccin AstraZeneca

Le vaccin AstraZeneca vient à son tour garnir la pharmacie de l'hôpital de Châteauroux, après la livraison des vaccins Pfizer-BioNTech, puis Moderna. Cette première vague de 700 doses du sérum du laboratoire suédo-britannique est destinée aux soignants entre 18 et 65 ans, présentant ou non des facteurs de risque.

Piqûres en officines

Fin février, les pharmacies de ville recevront leur premières doses. "Ce sont des vaccinations qui vont être faites pour les patients qui ont des comorbidités, par les médecins", précise le docteur Kaltoum Benmansour, pharmacienne du centre hospitalier castelroussin.

"La troisième étape, début mars : la vaccination Astra Zeneca est ouverte à tous les 50-65 ans. La vaccination pourra être faite par les médecins, infirmiers et les pharmaciens" poursuit Kaltoum Benmansour.

Contrairement aux vaccins à ARN messager, comme celui de Pfizer-BioNTech et de Moderna, les doses d'AstraZeneca n'ont pas besoin d'être conservées entre -60°C et -80°C. "C'est une logistique simplifiée, confirme le docteur Benmansour. C'est un produit qui se garde au frigo, qui se présente sous forme flacon de dix, voire onze doses. C'est un flacon qu'on peut ponctionner plusieurs fois. Si il est conservé au frigo, il est stable 48 heures, six heures en dehors du frigo".

Stocks de vaccins incertains

273 000 doses du sérum d'AstraZeneca ont été reparties en France ce samedi. Mais pour le moment, difficile de savoir combien de doses de ce vaccin seront livrées dans l'Indre au-delà de ce premier arrivage. "C'est toujours pareil, que ce soit le vaccin Pfizer ou celui d'AstraZeneca, c'est en fonction de nos consommations et de ce dont dispose l'Etat. L'Etat va recevoir 1,5 millions de doses pour la vaccination des professionnels de santé au mois de février. Je pense qu'en mars, il n'en restera plus", conclut le docteur Benmansour.