L'hôpital de Châteauroux va se doter d'un nouvel IRM

L'hôpital de Châteauroux achète un second scanner, un appareil dernier cri qui doit permettre de réduire les délais d'attente pour les patients.

"Pour avoir un rendez-vous pour un IRM, aujourd'hui, il faut attendre 3 mois... c'est trop long ! On prend du retard dans le diagnostic**"** constate amère le Dr Angelova, radiologue à Châteauroux.

Avec ses 2 scanners et son IRM utilisé à mi-temps par la clinique Saint François de Châteauroux, le plateau technique de l'hôpital est aujourd'hui quasi saturé.

"*_On reçoit plus de 120 patients par semaine.* Quand tous les créneaux pour l'IRM sont réservés, ça pose un vrai problème pour les urgences. Par exemple, une personne qui fait un AVC. Quand on a un accident vasculaire cérébral, il faut faire un IRM dans les 3 heures. Ça améliore la récupération des patients_" détaille le Dr Hira, président de la Commission médicale d'établissement.

L'appareil devrait être plus performant que celui dont dispose aujourd'hui l'hôpital. Plus précis, plus facile à manier, il devrait également permettre plus de confort pour les patients.

L'hôpital va construire un nouveau bâtiment en face du pavillon radiologie pour accueillir ce nouvel appareil qui sera exclusivement utilisé par le service public.

Cela représente un investissement de près de 3 millions d'euros.

L'hôpital devrait embaucher 2 personnes supplémentaires au service radiologie .

La mise en service de l'appareil est prévu pour mars 2018.