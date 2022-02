L'hôpital de Cherbourg-en-Cotentin dévoile ses projets

Sur les 21 millions d'euros, près de 6,9 seront directement liés aux investissements de l'hôpital de Cherbourg-en Cotentin. Une somme apportée par l'ARS et la région. La Normandie étant à ce jour la seule région en France à dépasser ses compétences en mettant la main au portefeuille pour aider ses établissements hospitaliers.

Grâce à cet argent :

- Deux nouveaux appareils de radiothérapie, un qui sera fonctionnel en juin 2022, l'autre en avril 2023. Ce qui permettra de traiter 600 patients, contre 450 actuellement et d'éviter 35 allers-retours pour des patients à Baclesse à Caen. Les nouvelles machines permettront de traiter les tumeurs de forme complexe : cancers de la prostate, de la tête et du cou et atteignant le système nerveux, et possiblement pour le sein, la thyroïde, le poumon, en viscéral et en gynécologie et pour certains types de sarcomes. Le coût de l’acquisition de cet équipement est estimé à 2,8 millions d’euros, que la Région a prévu de financer à hauteur de 71 %, soit 2 millions d’euros.

- Le réaménagement du plateau technique de cardiologie et la réfection de l'unité de soins intensifs de cardiologie : Réaliser des travaux de modernisation de l’USIC (unité de soins intensifs de cardiologie) afin d’améliorer la qualité du séjour et la prise en charge des patients les plus critiques de cardiologie. A ce jour, 6 des lits d’USIC sont situés dans une pièce commune. Augmenter de 10 à 14 lits les lits d’USIC afin d’intégrer les volumes de patients critiques désormais générés par l’activité de coronarographie et la projection vers une activité de défibrillateur (nouvelle activité projetée par le CHPC), effectuer des travaux de réfection du bloc de rythmologie, renouveler la baie d’électrophysiologie et 2 stimulateurs cardiaques externes. La Région Normandie et l’ARS prévoient de soutenir ce projet, estimé à 938 000 euros, à hauteur de 375 000 euros chacune, soit 750 000 euros au total.

- Le réaménagement de l’accueil des urgences sur le pôle Femme-Enfant : travaux de réaménagement de l’accueil des urgences du Pôle Femme-Enfant et la réorganisation du circuit du patient, afin d’améliorer et sécuriser la prise en charge et de fluidifier le parcours de soins. Il s’agit d’un programme de rénovation des locaux actuels et d’acquisition d’équipements estimé à 430 000 euros, que la Région et l’ARS soutiendront à hauteur de près de 172 000 euros chacune, soit près de 344 000 euros au total.

- Développer le service ophtalmo/ORL/dentiste : une priorité aussi pour Séverine Karrer, la directrice du CHPC "il faut multiplier les surfaces et mettre l'accent sur la formation des jeunes. Aujourd'hui on fait sur Valognes et Cherbourg plus de 570 consultations dû fait du manque de praticiens en ville. On pourrait ouvrir nos consultations en ville si on trouve un local. C'est en cours de réflexion."

- La création d’un internat à destination des étudiants : Aujourd’hui, les internes et faisant fonction d'internes sont répartis dans différents logements au niveau de différentes communes de la CAC : Cherbourg en Cotentin, Octeville, Tourlaville. La construction du nouvel internat permettra d’améliorer l’accueil des internes indispensables pour développer l’attractivité de l’hôpital et d’accompagner le développement des activités du CHPC (Coronarographie, Radiothérapie, ...). Il prévoit la construction de 40 logements permettant d’accueillir près de 100 étudiants.

455 millions d’euros mobilisés par la Région et l’ARS Normandie sur la période 2021-2030 pour accompagner les projets d’investissement des établissements de santé normands

Cet argent servira-t-il à recruter ?

Thomas Deroche est le directeur de l'Agence Régionale de Santé : "91 000 professionnels de santé ont été revalorisés en Normandie dans le cadre du Ségur. Le problème c'est pas d'ouvrir des postes mais de recruter pour cela il faut améliorer les conditions de travail et mieux rémunérer. Cette année on donné 1,1 million d'euros au CHPC pour qu'il engage une négociation avec els syndicats pour améliorer l'attractivité des postes. A terme c'est 40 millions d'euros que l'on va mettre en Normandie sur ce sujet. "